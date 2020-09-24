ANTBİRLİK kütlü pamuk alım fiyatını 4 lira 50 kuruş olarak açıkladı - Son Dakika

ANTBİRLİK kütlü pamuk alım fiyatını 4 lira 50 kuruş olarak açıkladı

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, kütlü pamuğun kilogramının 4 lira 50 kuruştan alınacağını bildirdi.

ANTBİRLİK kütlü pamuk alım fiyatını 4 lira 50 kuruş olarak açıkladı, System.String[]

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, kütlü pamuğun kilogramının 4 lira 50 kuruştan alınacağını bildirdi.

Yavuz, yaptığı açıklamada, Antalya'da pamuk hasat sezonunun başladığını belirtti.

Kurumun lojistik filosuna ait makinelerle çiftçinin pamuğunu seri şekilde tarladan toplamaya başladıklarını bildiren Yavuz, "Bu yıl kütlü pamuğun kilosunu 4 lira 50 kuruştan alacağız. Çiftçimize, tüm imkanlarımızı kullanarak en iyi fiyatı vermeye gayret gösterdik. Lifiyle tekstile, çiğidiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürün olan pamukta, bu yıl yaklaşık 18 bin ton rekolte bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz, kurum olarak modern tarıma öncülük ettiklerini, çiftçinin ekim ve hasat dönemlerinde işlerini hızlandırmak için ciddi yatırımlar yaptıklarını bildirdi. Ürün tarladan tesislere gelene kadar lojistik araçlarla hizmet verdiklerini belirten Yavuz, çiftçi ürettikten sonra kendilerinin toplayacağını, taşıyacağını, işleyeceğini ve satacaklarını kaydetti.

Pamuk ekiminde yüzde 15'lik azalış olduğuna dikkati çeken Yavuz, çiftçilerin susam, yer fıstığı, silajlık mısır ve tropikal meyve üretimine yöneldiklerini belirtti. Yavuz, bölgenin ürün yelpazesinin genişlediğini, üretimin renklenmesinin pamuk adına üzücü ancak tarım adına sevindirici olduğunu ifade etti.

Yönetim Kurulu, Narenciye, Antalya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ANTBİRLİK kütlü pamuk alım fiyatını 4 lira 50 kuruş olarak açıkladı - Son Dakika Ekonomi

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