ANTBİS'te 1 saat, 1.5 TL - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTBİS'te 1 saat, 1.5 TL - Son Dakika

ANTBİS'te 1 saat, 1.5 TL

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesinin şehir içi ulaşım ağına entegre ettiği Akıllı Bisiklet Sistemi (ANTBİS), 90 bisiklet ve 132 park ünitesiyle hizmet veriyor.

ANTBİS'te 1 saat, 1.5 TL, System.String[]

Büyükşehir Belediyesinin şehir içi ulaşım ağına entegre ettiği Akıllı Bisiklet Sistemi (ANTBİS), 90 bisiklet ve 132 park ünitesiyle hizmet veriyor. Kullanıcılar, 1 saat için 1.5 TL ücret ödüyor. Toplam 27 bin 653 abonman rakamına ulaşan sistem, yeni istasyonlarla da ulaşım ağını genişletiyor. ANTBİS'in aktif istasyon sayısı 9, bisiklet sayısı 90 ve park ünitesi 132'ye ulaştı.


ANTBİS'i kullanmak isteyen vatandaşlar ANTBİS mobil uygulaması ile alınabilecek tek kullanımlık şifre, Karaalioğlu Parkı girişindeki ANTBİS abone merkezinden alınabilecek abonman kartı, kredi kartı ile KİOSK cihazı üzerinden kiralama ile ve Kent Kart'taki bisiklet kirala menüsünden ANTBİS üyelik hesabı oluşturarak sistemden faydalanabiliyor.


Vatandaşlar ANTBİS ile ilgili soru ve görüşlerini 0242 247 67 54 numaralı telefonu arayarak ya da iletebiliyor. Öte yandan ANTBİS kullanıcıları 1 saat için 1,5 TL, 2 saat için 2,5 TL, 3 saat için 4,5 TL ilave her saat için ise 2 TL ekstra ücret ödüyor.


ANTBİS istasyon noktaları


Boğaçayı İstasyonu, Konyaaltı Meydan İstasyonu, Olbia İstasyonu, Varyant İstasyonu, Atatürk Parkı İstasyonu, Kapalı Yol İstasyonu, Işıklar İstasyonu, Sampi Kavşağı İstasyonu, Düden Park İstasyonu - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
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