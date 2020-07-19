Ante Tomic, Joventut Badalona'da - Son Dakika

Ante Tomic, Joventut Badalona'da

Joventut Badalona Kulübü, Barcelona'dan ayrılan 33 yaşındaki Tomic ile 2 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Joventut Badalona Kulübü, Barcelona'dan ayrılan 33 yaşındaki Tomic ile 2 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Kariyerine ülkesinin Zagreb ekibinde başlayan Tomic, 2010-2012 yıllarında İspanya'da Real Madrid forması giydikten sonra Barcelona'ya transfer olmuştu.

Barcelona'da 579 maçla en fazla forma giyen yabancı oyuncu unvanına sahip Tomic, 8 yıl görev yaptığı takımıyla bir İspanya ligi ve 3 İspanya Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Tomic, THY Avrupa Ligi'nde 2013 ve 2014'te Dörtlü Final oynayan Barcelona'da sezonun en iyi 5'ine seçilmişti.

Real Madrid, Barcelona, İspanya, Zagreb, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 18:54 

Son Dakika Spor Ante Tomic, Joventut Badalona'da - Son Dakika Spor
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