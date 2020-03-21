Anten düzeltmeye çalışırken çatıdan düşerek öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Anten düzeltmeye çalışırken çatıdan düşerek öldü - Son Dakika

Anten düzeltmeye çalışırken çatıdan düşerek öldü

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde apartmanın çatısına anten düzeltmek için çıkan bir kişi havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Anten düzeltmeye çalışırken çatıdan düşerek öldü, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde apartmanın çatısına anten düzeltmek için çıkan bir kişi havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.


Olay, Cumhuriyet Mahallesi Menderes Caddesi No.9 adresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısındaki anteni düzeltmek için çıkan Osman Cengiz (53) çıktığı çatıdan dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik havalandırma boşluğuna düştü. Olayı fark eden çevredekiler durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Cengiz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili çalışma başlatılırken, Osman Cengiz'in Salihli'de emlakçılık yaptığı öğrenildi. - MANİSA

Cumhuriyet Mahallesi, Osman Cengiz, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:23 Kaynak: İHA

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