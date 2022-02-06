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Anten taktırmak için çatıya çıkarken asansör boşluğuna düştü - Son Dakika

Anten taktırmak için çatıya çıkarken asansör boşluğuna düştü

06.02.2022 22:01
Anten taktırmak için çatıya çıkarken asansör boşluğuna düştü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, uydu anteni taktırmak için çağırdığı tamircilerle çatıya çıkmak isterken dengesini kaybederek 5'inci kattan asansör boşluğuna düşen Recep Güleş (33) ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, uydu anteni taktırmak için  çağırdığı tamircilerle çatıya çıkmak isterken dengesini kaybederek 5'inci kattan asansör boşluğuna düşen Recep Güleş (33) ağır yaralandı.

Olay İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.  Recep Güleş, yeni taşındığı daireye uydu anten taktırmak için tamirci çağırdı. Gelen tamircilere yol göstermek için 5 katlı binanın çatısına yönelen Güleş, çatıya çıkmak istediği sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Güleş, kanlar içerisinde kaldı. Bulunduğu yerden yakınları tarafından güçlükle çıkarılan Güleş, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güleş'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Anten taktırmak için çatıya çıkarken asansör boşluğuna düştü
Anten taktırmak için çatıya çıkarken asansör boşluğuna düştü
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İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Anten taktırmak için çatıya çıkarken asansör boşluğuna düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anten taktırmak için çatıya çıkarken asansör boşluğuna düştü - Son Dakika
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