Antende Biriken Karı Temizlerken Çatıdan Düşerek Öldü
46 dakika önce
SİVAS'ta, uydu antenin üzerinde biriken karı temizlemek için çıktığı çatıda, bastığı plastik levhanın kırılmasıyla merdiven boşluğundan zemine çakılan otel çalışanı Bekir Gürgen (45), yaşamını yitirdi.
SİVAS'ta, uydu antenin üzerinde biriken karı temizlemek için çıktığı çatıda, bastığı plastik levhanın kırılmasıyla merdiven boşluğundan zemine çakılan otel çalışanı Bekir Gürgen (45), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 16.30 sıralarında Çarşıbaşı
Mahallesi Atatürk Caddesi
üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, caddedeki otelde çalışan evli ve 2 çocuk babası Bekir Gürgen kar birikintisi nedeni ile yayın vermeyen uydu antenini temizlemek için çatıya çıktı. Gürgen'in, otelin bitişiğindeki binanın çatısında üzerine bastığı, merdiven boşluklarında aydınlatma amaçlı kullanılan plastik levha kırıldı. Çatıdan, merdiven boşluğu zeminine çakılan ve başından ağır yaralanan Bekir Gürgen olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gürgen kurtarılamadı. Bekir Gürgen'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:33 Kaynak: DHA
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