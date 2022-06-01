Anteni düzeltirken çatıdan düşerek öldü - Son Dakika
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Anteni düzeltirken çatıdan düşerek öldü

01.06.2022 14:33
Anteni düzeltirken çatıdan düşerek öldü

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, evin çatısındaki çanak anteni düzeltirken zemine düşen Hasan Günal (83), hayatını kaybettiOlay, öğle saatlerinde Doğantepe Mahallesi'nde meydana geldi.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, evin çatısındaki çanak anteni düzeltirken zemine düşen Hasan Günal (83), hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Doğantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Günal, evinin çatısında bulunan çanak anteni düzeltmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Günal, 3 metre yükseklikten zemine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Günal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Günal'ın cansız bedeni, morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Anteni düzeltirken çatıdan düşerek öldü
Anteni düzeltirken çatıdan düşerek öldü
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Kaynak: DHA

Hasan Günal, Geyve, Güncel, Son Dakika

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