Son Dakika Haberleri: Anteni Düzeltmek İçin Çıktığı Çatıdan Düşerek Öldü

Anteni Düzeltmek İçin Çıktığı Çatıdan Düşerek Öldü

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde anteni düzeltmek için çıktığı evin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

Anteni Düzeltmek İçin Çıktığı Çatıdan Düşerek Öldü, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde anteni düzeltmek için çıktığı evin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Hocaköy Yolu Sokak'ta Salih Sucu (59), televizyon antenini düzeltmek için çatıya çıktı.

Bir süre sonra dengesini kaybeden Sucu, yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Sucu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sucu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:59 Kaynak: AA

Kemalpaşa Mahallesi, Bursa, İnegöl, Güncel
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