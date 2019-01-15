Anteni Düzeltmek İçin Çıktığı Çatıdan Düşerek Öldü
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde anteni düzeltmek için çıktığı evin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde anteni düzeltmek için çıktığı evin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi
Hocaköy Yolu Sokak'ta Salih Sucu (59), televizyon antenini düzeltmek için çatıya çıktı.
Bir süre sonra dengesini kaybeden Sucu, yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Sucu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sucu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:59 Kaynak: AA
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