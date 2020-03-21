Anteni düzeltmeye çalışırken çatıdan düşüp, öldü - Son Dakika

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Anteni düzeltmeye çalışırken çatıdan düşüp, öldü
6 saat önce
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düşen Osman Cengiz (53) hayatını kaybetti.
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düşen Osman Cengiz (53) hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki evde meydana geldi. 4 katlı binanın çatısına, anteni düzeltmek için çıkan emlakçı Osman Cengiz (53), dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düştü. Olayı fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Osman Cengiz kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:04 Kaynak: DHA
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