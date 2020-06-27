Antep Baklavası'nın fıstığı Kahramanmaraş'tan - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Antep Baklavası'nın fıstığının Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden gittiğini belirterek, "Gaziantep Baklavası'nın rayihası ve lezzeti Pazarcık Fıstığı'ndan gelmektedir. Baklavanın tamamlayıcı lezzeti de elbette Maraş Dondurması'dır" dedi.
"Pazarcık ilçemizde yetişen fıstık rayihası en kaliteli fıstık. Buradaki üreticilerimizle yaptığımız görüşmelerde Gaziantep Baklavası'nın kalitesinin Pazarcık Fıstığı'ndan kaynaklandığını söylediler. Gaziantepliler kıskanmasın ama gerçek bu. Tabi Gaziantep Baklavası da tek başına yenmiyor. Üzerine de mutlaka Maraş Dondurması konması gerekiyor ki bu karışımdan birbirini tamamlayan müthiş bir lezzet ve aroma ortaya çıkıyor. Bu da memleketimizin güzelliğini ortaya çıkarıyor. İşin esprisi şu: Hepimiz birbirimize bağlıyız ve birbirimizi tamamlıyoruz. Şehirlerimiz ne kadar gelişirse birbirine o kadar katkısı oluyor. Şehirlerimizin gelişmesi ile bölgemiz, bölgemizin gelişmesi ile de ülkemiz gelişiyor."