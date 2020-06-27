Antep baklavasının fıstığı Kahramanmaraş'tan - Son Dakika

Antep baklavasının fıstığı Kahramanmaraş'tan

Antep baklavasının fıstığı Kahramanmaraş'tan Başkan Güngör, "Antepliler kıskanmasın ama en kaliteli baklava fıstığı Pazarcık'ta üretiliyor" Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gaziantep baklavasının fıstığının Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden gittiğini ifade...

Antep baklavasının fıstığı Kahramanmaraş'tan

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Başkan Güngör, "Antepliler kıskanmasın ama en kaliteli baklava fıstığı Pazarcık'ta üretiliyor"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gaziantep baklavasının fıstığının Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden gittiğini ifade ederek, "Gaziantep baklavasının rayihası ve lezzeti Pazarcık fıstığından gelmektedir. Baklavanın tamamlayıcı lezzeti de elbette Maraş dondurmasıdır" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, istişare değerlendirme toplantısı için gittiği Pazarcık ilçesinde fıstık bahçesinde incelemelerde bulundu. Başkan Güngör, Gaziantep baklavası lezzetinin Pazarcık'ta yetişen fıstıktan kaynakladığını söyledi.

Pazarcık İlçesinde alan gezisi sırasında fıstık bahçelerinde incelemelerde bulunan Başkan Güngör, "Anadolu'muzun toprakları verimli topraklardır. Bitki çeşitliliği açısından da çok zengindir. Her bölgenin kendine has coğrafyası, iklimi ve bitki çeşidi vardır. Havası, suyu ve iklim yapısı ile çok farklı tarım ürünleri yetişmektedir" dedi.

'Gaziantepliler kıskanmasın'

Doğası ve iklim özellikleri ile Pazarcık ilçesinde yetişen fıstığın lezzet ve rayiha bakımından bir numara olduğuna dikkat çeken Başkan Güngör, "Pazarcık ilçemizde yetişen fıstık rayihası en kaliteli fıstık. Buradaki üreticilerimizle yaptığımız görüşmelerde Gaziantep baklavasının kalitesinin Pazarcık Fıstığından kaynaklandığını söylediler. Gaziantepliler kıskanmasınlar ama gerçek bu. Tabi Gaziantep Baklavası da tek başına yenmiyor. Üzerine de mutlaka Maraş Dondurması konması gerekiyor ki bu karışımdan birbirini tamamlayan müthiş bir lezzet ve hoş kokusu ortaya çıkıyor. Bu da memleketimizin güzelliğini ortaya çıkarıyor. İşin esprisi şu: Hepimiz birbirimize bağlıyız ve birbirimizi tamamlıyoruz. Şehirlerimiz ne kadar gelişirse birbirine o kadar katkısı oluyor. Şehirlerimizin gelişmesi ile bölgemiz, bölgemizin gelişmesi ile de ülkemiz gelişiyor" diye konuştu.

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Gaziantep, Pazarcık, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 18:03 Kaynak: İHA

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