Antep Direnişi'nin ilk kıvılcımı 'Şehit Kamil' - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen "Şehitkamil'de Şehr-i Ayıntab-ı Cihan Üzerine Sohbetler" isimli program serisinin son konusu, "Antep Direnişi'nin İlk Kıvılcımı Şehitkamil" oldu. Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Şehit Mehmet Kamil'in hayatı detaylarıyla ele alarak anlattı.



İlçedeki okullarda görev yapan tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerine yönelik Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Şehitkamil'de Şehr-i Ayıntab-ı Cihan Üzerine Sohbetler" programının konusu, Mehmet Kamil'in Şahadetinin 100. Yıl Anma Programı kapsamında 'Antep Direnişi'nin İlk Kıvılcımı Şehit Kamil' oldu. Programa; Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Hayri Özkeçeci, Ceyda Gürsel, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, tarih ve sosyal bilgiler öğretmenleri katıldı.



Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar'ın Mehmet Kamil'in hayatıyla ilgili fotoğraf ve belgelere dayandırdığı konuşması büyük bir dikkatle takip edildi. Prof. Dr. Yakar, yaptığı konuşmanın ardından kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.



"Şehit Kamil'i en iyi şekilde anmaya, anlatmaya çalışıyoruz"



Programa ilişkin değerlendirmede bulunan Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, "21 Ocak, ilçemize isminin verildiği Şehit Mehmet Kamil'in şehit edilişinin yıl dönümüdür. Mehmet Kamil'i, şehit edilişinin 100. yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anıyoruz. Bugün de Şehit Kamil'i, tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerimize anlatan bir program düzenlendi. Sayın Hocamız Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, öğretmenlerimize Şehit Kamil'in kahramanlık destanını anlattı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gaziantep Savunması, büyük bir savunma, büyük bir destandır. Tabi bu destanı da yazan Gaziantep halkıdır. 6317 şehidi ve gazileriyle gerçekten ülkemizde yazılmış büyük bir kahramanlık destanıdır. Biz de istiyoruz ki bu kahramanlık destanını hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize anlatalım. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz geçmişlerini iyi bilsinler ve tanısınlar ki geleceğe daha emin adımlarla ilerlesinler. Tarih bilincini hep yaşatmak istiyoruz. Dolayısıyla ilçemize de ismini veren Şehit Kamil, bizim çok önemli bir simgedir. Kurtuluş Savaşı için, Gaziantep Savunması için önemli bir isim, önemli bir simgedir. Dolayısıyla şehit edilişinin 100. yıl dönümünde Şehit Kamil'i en iyi şekilde anmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Bir kez daha Şehit Mehmet Kamil ile 6317 şehidimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. İnşallah, biz de şehitlerimize yaraşır bir şekilde, onların bıraktıkları emanetlere en iyi şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.



"şehit Mehmet Kamil, çok önemli bir şahsiyettir"



Program sonrası açıklamada bulunan Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, amaçlarının gelecek nesillere Şehit Mehmet Kamil'i en düzgün biçimde anlatmak olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Yakar, "Bir ilçeye adını vermiş, caddelere adını vermiş, okullara adını vermiş Şehit Mehmet Kamil; Antep Savunması'nın ilk kıvılcımı ve halkı bir araya getiren, birlik içerisinde tutan bir unsur olarak çok önemli bir şahsiyettir. 100 yıl önce 21 Ocak 1920 yılında Fransızların, annesi Hatice Hanım'ın peçesine uzanan ellerini kırmak ve onlara mukavemet göstermek amacıyla şehit olmuş bir Türk gencidir. Kamil'in göstermiş olduğu cesaret, o zaman Antep halkına nasıl bir kıvılcım, ışık olduysa bugünkü konferansta bulunan tarih öğretmenleri ve sosyal bilgiler öğretmenlerimizin burada almış oldukları bilgilerle şu an hedef kitlemiz olan çocuklarımıza bunların düzgün bir şekilde anlatılması ve rol model olması açısından Şehit Kamil'in hayatının, yaptıklarının ve o şehadet anında ne için şehit olduğunun anlatılması için bu konferansı gerçekleştirdik. 21. yüzyılda yetişen çocuklarımız, teknolojiye hakim olurken geçmişinden kopmadan, geçmişten aldığı ilhamı ve bir sonraki döneme yansıtarak, tarih bilinci ve şuuruyla beraber geçmişini de öğrensinler ve bu vatanın, bu milletin geçmiş 100 yılda nasıl bir olay geçirdiğini, hangi aşamadan geçildiğini unutmadan işlerine dört elle sarılsınlar ve yapmaları gereken tek şeyin çalışmak olduğunu düşünüp ona göre odaklansınlar diye bu konferansı gerçekleştirmiş olduk" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP