Antep dolmalık biber kurusu tescillendi - Son Dakika

Antep dolmalık biber kurusu tescillendi

18.05.2021 14:24
Antep dolmalık biber kurusu tescillendi, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel lezzetleri arasında yer alan Antep Dolmalık Biber Kurusunun coğrafi işaret tescil belgesini aldı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel lezzetleri arasında yer alan Antep Dolmalık Biber Kurusunun coğrafi işaret tescil belgesini aldı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumunun resmi coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı bülteninin 101'inci sayısında, 'Antep Dolmalık Biber Kurusu'nun Gaziantep adına tescil edildiğini bildirdi.

İşlenmiş meyve ve sebzeler grubunda menşe adı ile tescil edilen Antep Dolmalık Biber Kurusunun, GTB tarafından tescili gerçekleştirilen 15'inci ürün olduğunu belirten Akıncı, "Amacımız dünyaca meşhur Gaziantep mutfağının geleneksel lezzetlerini coğrafi işaretle taçlandırmak, aslına uygun hazırlanış biçimleriyle geleceğe taşımak ve bu ürünlerin marka değerlerine katkı sağlamak" dedi.

Gaziantep'in zengin mutfak kültürüyle eşsiz bir hazineye ev sahipliği yaptığını kaydeden Akıncı, "Bereketli hilal olarak adlandırılan bölgede asırlardır birçok kadim medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep, bu topraklarda yaşamış medeniyetlerin ortak mutfak kültürünü yansıtan zengin bir evrensel değere sahip. Bu değerleri korumayı şehrimiz adına sosyal bir sorumluluk kabul ediyoruz. Bu bağlamda bugün coğrafi işaretle taçlandırdığımız 15'inci yöresel ürünümüz Antep Dolmalık Biber Kurusunun kentimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gazi şehrimiz bu ürünle birlikte tescilli ürün sayısını 51'e çıkardı. Şehrimizin Türkiye'de bu alanda ilk sırada yer almasına katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza değerli çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

GTB'nin bulunduğu şehir adına en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan borsalar arasında birinci sırada yer aldığını vurgulayan Akıncı, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ve Gaziantep'e ait 7 ürün için de gerekli başvuruları tamamladıklarını ifade etti.

Coğrafi işaret çalışmalarını Avrupa Birliği'ne de taşıdıklarını kaydeden Akıncı, "Gaziantep'imiz için son derece özel bir lezzet olan 'Antep Lahmacununa AB tescili almak için başvurumuzu yaptık. Kısa bir süre içerisinde neticelenmesini bekliyoruz. Antep Lahmacununun onaylanması durumunda şehrimizin baklavadan sonra ikinci AB tescilli ürünü Antep lahmacunu olacak" ifadelerini kullandı.

Zengin Gaziantep mutfağının önemli unsurlarından olan Antep Dolmalık Biber Kurusu, Gaziantep Dolmalık Biber Kurusu; biber dolması üretiminde kullanılmakta olup, Latince tür ismi Capsicum annuum L. olan dolmalık biberlerin kurutulmasıyla elde edilir. Antep dolmalık Biber Kurusu sert, kırılgan ve kırmızı renktedir. Antep Dolmalık Biber Kurusu Gaziantep'te yetişen dolmalık kırmızı biberlerin sap kısımları ve çekirdekleri ayrıldıktan sonra pamuk ipe iğne ile dizilerek güneş ışığı altında doğal yöntemler kullanılarak kurutulması ile elde edilen kışlık olarak tabir edilen bir üründür. Bu ürünler temmuz, ağustos ve eylül ayında hasat edilerek kendine has özelliklerini kazanırlar. - GAZİANTEP

Antep dolmalık biber kurusu tescillendi
Antep dolmalık biber kurusu tescillendi
Antep dolmalık biber kurusu tescillendi
Antep dolmalık biber kurusu tescillendi

Gaziantep, Türkiye, Patent, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antep dolmalık biber kurusu tescillendi - Son Dakika Ekonomi


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