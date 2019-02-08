Son Dakika Haberleri: Antep'e "Gazi" Unvanı Verilişinin 98. Yıl Dönümü

Antep'e "Gazi" Unvanı Verilişinin 98. Yıl Dönümü

1 saat önce

Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından "Canıyla tarih yazanların torunları kanıyla hayat kurtarıyor" sloganıyla kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

Antep'e
Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından "Canıyla tarih yazanların torunları kanıyla hayat kurtarıyor" sloganıyla kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın hizmet binasında, Kızılay Gaziantep Şubesi iş birliğiyle organize edilen kampanyaya, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, meslek komite üyeleri, GTO personeli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kampanyayla ilgili değerlendirmede bulunan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, kan ve kök hücre bağışı konusunda toplumsal duyarlılığın artması gerektiğini kaydetti.

Bağışta bulunan ve kampanyaya destek olan herkese teşekkür eden Yıldırım, kampanyanın, 8 Şubat gibi özel bir günde yapılıyor olmasının manevi değerinin de yüksek olduğunu vurguladı.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"GTO olarak bağış kampanyamızı bu yıl üçüncü kez düzenliyoruz. Kampanyayı, şehrimizin onur günü olan 8 Şubat tarihinde yani 'Gazilik' unvanı verilişinin yıl dönümünde düzenliyor olmamız, kampanyayı daha da anlamlı kılıyor. Bizler bu topraklar için can verenlerin torunları olarak, kanlarımızla hayat kurtarmak için bir araya geldik. Bu yıl daha önceki kampanyalardan farklı olarak kök hücre bağışı da aldık. Dilerim bugün alınan kök hücreler, ilik bekleyen hastalarımıza şifa olur."

Kampanya için GTO'ya teşekkür eden Gaziantep Kızılay Şubesi Müdürü Feridun Gök de kış aylarında kan temininin zorlaştığını ifade ederek, bu nedenle bu dönemlerde düzenlenen kampanyaların çok önemli olduğunu vurguladı.

Gök, önemli olanın, bu konudaki farkındalığın ve bilincin artırılması olduğunu aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:43 Kaynak: AA

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Portakal'dan CHP'ye Fatih Bucak Tepkisi Yoğun Bakımdan Çıkan Mehmet Ali Erbil'den İlk Mesaj!

Kartal'da Çöken Binanın Enkazında Hemşirelik Öğrencisi Şevval Yılmaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı Bitkisel Hayattaki Kadının Tecavüze Uğradığı Hastane İçin Kapatma Kararı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 22:20:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antep'e "Gazi" Unvanı Verilişinin 98. Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]