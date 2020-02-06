Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 99'uncu yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antep'e 'Gazi' unvanı verilişinin 99'uncu yıl dönümü - Son Dakika

Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 99'uncu yıl dönümü

6 saat önce

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 99'uncu yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Antep'e

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 99'uncu yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Prof. Dr. Dağlı, "Yurdun her köşesi işgal edilmiş, halk kendi kaderine terk edilmiş bir haldeyken, Antep halkı yaptığı savunmayla dünyaya örnek olmuştur" dedi.


"Her türlü yokluğun yaşandığı bir dönemde sadece kendi olanaklarıyla düşmana karşı 11 ay büyük bir direniş gösteren kadınıyla, erkeğiyle her yaştan Antep halkı, 6317 kahramanını şehit vermiş ama Antep'i düşmana teslim etmemiştir" diyen Prof. Dr. Dağlı, mesajında özetle şu görüşlere yer verdi:


"Kurtuluş Savaşı'nda vatanımızın her karış toprağında ayrı bir mücadele verilmiştir. Antep bu mücadelede gösterdiği büyük direniş dolayısıyla TBMM tarafından onurlandırılarak 8 Şubat 1921 tarihinde 'Gazi' unvanını almıştır. Tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale örnek millet olduğumuzu ifade eden Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep'i değil, bütün Türkiye'yi kurtardılar' sözlerinde belirttiği gibi direnişiyle Antep, vatanımızın kurtuluşunda en büyük kıvılcımı çakmıştır. SANKO Üniversitesi olarak milletimizin aynı günleri tekrar yaşamaması ve dünyada hak ettiği başarıları gösterebilmesi için şehrimizle kenetlenerek, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Vatan toprağımız için canlarını vermekten çekinmeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Gazilik Günümüz kutlu olsun." - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van'da yaşanan çığ faciasında 2 günde 39 kişi hayatını kaybetti
Çığ felaketi şehitleri memleketlerine uğurlandı Çığda şehit olan uzman çavuşun 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı Çığda şehit olan asker, ağabeyine "Operasyona gidiyoruz" demiş

Son Dakika Haberleri
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 16:14:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 99'uncu yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]