Antep Fıstığı Ağaçlarına Yerinde İnceleme - Son Dakika

Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkilileri ilçelerde üreticileri ziyaret etti. Arazide hastalık ve zararlılara karşı uygulamalı eğitim verildi. Kuraklığın Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üretime olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odaları çeşitli çalışmalar yürütüyor.

İklim şartlarından dolayı Güneydoğu Anadolu Bölgesi geçmiş yıllara oranla daha az yağış aldı. Bu da bazı ağaçlarda hastalık riskini ortaya çıkardı. Olası hastalıklarla mücadele içinse bazı önlemler almak gerekiyor. Yetkililere göre önemli etkenlerden olan psilla zararlısı, aşı kalemleri ve budama aletleri ile etrafa yayılabiliyor. Psilla ile mücadelede, aşı kalemlerinin sağlıklı ağaçlardan alınması ve budama aletlerinin dezenfekte edilmesi önem taşıyor.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere ye verildi: "Antepfıstığı ağaçlarının taç izdüşümüne açılacak 30-35 cm derinliğindeki kanala demir, hümik asit, azot ve potasyum, vb. besin elementlerinin bolca suyla uygulama yapılması, hastalığın hızını önemli derecede durdurmakta ve ağaçların çalışması sağlamaktadır. Ayrıca bu ağaçlara kış aylarında gözle uyanmadan önce aynı uygulamanın tekrar yapılması gerekmektedir. Bahçelere bol miktarda iyi yanmış hayvan gübresi uygulaması mutlaka yapılmalıdır. Yani iyi bir besleme ve sulama ile ağaçlar güçlü tutulmakta ve hastalığın önüne geçilmektedir. Çünkü ağacın yeterli su alması gerekiyor. Zira yeterli su olmadığı sürece verilen gübreden ağaç istenilen oranda faydalanmamaktadır"

Hastalığın en çok kıraç, sulanmayan, kireç oranı yüksek topraklarda görüldüğü belirtilirken toprak kalınlığı yüksek, bitki besin elementleri bakımından zengin olan kırmızı topraklarda ise görülmediğine vurgu yapılıyor.

antepfıstığı nizip yavuzeli karkamış hastalık bakım arazi