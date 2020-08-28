Antep fıstığı, Aydın'da kırsal mahallenin geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Antep fıstığı, Aydın'da kırsal mahallenin geçim kaynağı oldu

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinin kırsal Hacıköseler Mahallesi'nde, 1956'da küçük çaplı üretimine başlanan Antep fıstığı, son yıllarda yörede oturanların gelir kaynağı haline dönüştü.

Antep fıstığı, Aydın'da kırsal mahallenin geçim kaynağı oldu, System.String[]

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinin kırsal Hacıköseler Mahallesi'nde, 1956'da küçük çaplı üretimine başlanan Antep fıstığı, son yıllarda yörede oturanların gelir kaynağı haline dönüştü. Yılda 150 ton üretimle Antep fıstığının merkezi haline gelen Hacıkösler Mahallesi, ekonomiye yıllık ortalama 6 milyon TL katkı salıyor.

Yenipazar'ın kırsal Hacıköseler Mahallesi'nden olan ve yaşamını yitiren Kamil Çelikoğlu, 1956 yılında Gaziantep'te askerlik yaptığı sırada Antep fıstığı ağacıyla ilgili bilgi sahibi. Çelikoğlu, askerliği bitip, köyüne döndüğünde araştırma yaptı. Çelikoğlu, dağlık alanda yetişen menengiç ağaçlarına aşılama yapılarak, Antep fıstığı yetiştirilebildiğini öğrendi. Yenipazar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri ile yaptığı çalışma sonrası Gaziantep'ten gelen ekipler, menengiç ağaçlarını aşıladı. Bu tarihten itibaren de Hacıkösler Mahallesi'nde Antep fıstığı üretimi başladı. Bir süre sonra köye muhtar seçilen Kamil Çelikoğlu, 1967 yılında hayatını kaybetti; ancak köylüler, mahallelerine gelmesine öncülük ettiği Antep fıstığı üretimine devam etti. Zamanla 440 nufüslu mahallenin tamamı, Antep fıstığı üreterek geçimini sağlamaya başladı. 2 bin dekar alanda yılda 150 ton Antep fıstığı üreterek kilosunu kalitesine göre, 38 ile 45 lira arasında değişen fiyatlarla tüccarlara satan köylüler, ekonomiye yıllık ortalama 6 milyon TL gelir sağlıyor. Köylüler, Antep fıstığını mahallerine getiren Çelikoğlu'na dua ediyor.

'AYDIN, KÜÇÜK GAZİANTEP OLACAK'3 dönemden beri Hacıköseler Mahallesi'nde muhtarlık görevini sürdüren Alaattin Sarıoğlu, "Antep fıstığının Aydın'da ilk girdiği yer Hacıkösler Mahallesi'dir. 1956 yılında başlanılan Antep Fıstığı üretimi bugünlere kadar geldi. Mahallemizde her aile Antep fıstığı üretimi yaparak geçimini sağlamaktadır. Şu an 2 bin dekar arazide üretim yapıyoruz ancak bu her yıl artarak devam etmekte. Bu yıl Aydın Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün desteği ile 16 bin yeni menengiç ağacına aşılama yapıldı. Son 3 yıldan beri hem fiyat olarak hem de üretim olarak iyi durumdayız. Geçen yıl kırmızı kabuklu fıstık toptan kilosu 38 TL'den, kavlanmış fıstık ise 45 TL'den satıldı. Bu yıl Gaziantep'te 500 bin ton fıstık üretildiği söyleniyor. Bu nedenle fiyatlar biraz düşük gibi görünse de yine geçen yılki fiyatlardan satarız, diye umut ediyoruz. Antep fıstığı ağacı bir yıl veren, bir yıl vermeyen bir üründür. Bu nedenle üretimde bölünüyor. Geçen yıl 100 tonun üstünde ürettik. Bu yılda 150 ton üretim elde etmeyi bekliyoruz" diye konuştu.Mahallelerine işleme tesisi kurma girişimi olduğunu belirten Sarıoğlu, "Eğer bunu yapabilirsek üretimin daha çok dalga dalga yayılmasını sağlayacağız. Verilecek eğitimlerle Antep fıstığını anlattıracağız. İnşallah Aydın, küçük Gaziantep olacak. Antep fıstığı ağustos ayı başlarında baklavada kullanılan yeşil salkımıyla başlar. Ay sonlarında ise hasat biter" dedi. 'YÜKSEK DALLARDA BİZ VARIZ'Üretici Adnan Sarıoğlu da Antep fıstığı toplamak için saat 06.00'da bahçede çalışmaya başladıklarını belirtip, "Saat 14.00 sıralarında ise aşırı sıcak olunca bırakıyoruz. Arazi düz olmadığı için bazı bölgelerde sıkıntı ve zorluklar yaşayabiliyoruz. Çok dikkat ederek ağaçların dallarını kırmamaya çalışıyoruz. Çıkamadığımız dallara ise gençleri çıkarıyoruz. Bir şekilde işimizi görerek mahsulümüzü toplamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Yüksek dallarda gençlerin olduğunu vurgulayan Şahin Karataş, "Halamın fıstığını toplamaya geldim. Üniversite öğrencisiyim. Okullar tatilde ben de boş zamanımı halamın Antep fıstığı toplamasına yardım ederek değerlendiriyorum. Bir an önce Antep fıstıklarının toplanması için çalışıyoruz. Biz biraz daha genç olduğumuz için yüksek dallarda da biz varız" dedi.


Gaziantep, Yenipazar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 09:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antep fıstığı, Aydın'da kırsal mahallenin geçim kaynağı oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Seli Ciğerci'den "Tipine bak" diyen takıp takipçisine sert cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur Muhabirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini daha iyi alabilmek için kollarını dakikalarca havada tuttu Üfürükçü hoca olarak bilinen adam, taciz iddiasıyla gözaltına alındı Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının Türkiye'de zirve yaptığı zamanda söylenen uyarıyı yineledi Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi Fenerbahçe'nin gündemindeki PSG'li Thiago Silva, Chelsea'ye transfer oldu Ece Erken, koronavirüs salgını nedeniyle oğlu Eymen'i okula göndermeyecek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriç için Lazio'dan 20 milyon euro istiyor Son Dakika: İstanbul'da tramvay, özel halk otobüsüne çarptı
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli         
13:11
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak         
12:41
Korona süreci nasıl yönetildi? En başarılı 15 belediye başkanını belirleyen anket yayımlandı Korona süreci nasıl yönetildi? En başarılı 15 belediye başkanını belirleyen anket yayımlandı         
12:35
Ümraniyespor, eski Fenerbahçeli Moussa Sow'u transfer etti Ümraniyespor, eski Fenerbahçeli Moussa Sow'u transfer etti         
12:33
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Leipzig, Sörloth için ısrarcı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Leipzig, Sörloth için ısrarcı         
12:13
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın         
12:10
Tezgahına el konulduğu için kendini yakan mısırcı kurtarılamadı Tezgahına el konulduğu için kendini yakan mısırcı kurtarılamadı         
12:00
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi         
11:32
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti         
11:27
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi         
11:20
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı         
11:07
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı         
10:57
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor         
10:54
İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor         
10:29
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı         
10:14
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor         
09:59
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı         
09:40
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı         
09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest         
09:27
Seyir halinde ayağını dışarı sarkıtan sürücü görenleri hayret etti Seyir halinde ayağını dışarı sarkıtan sürücü görenleri hayret etti         
09:14
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım         
08:43
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı         
08:38
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı         
07:34
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı         
00:06
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü         
22:55
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı 3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı         
21:28
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti         
21:25
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi         
19:55
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu         
19:17
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi         
19:10
Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2020 15:21:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antep fıstığı, Aydın'da kırsal mahallenin geçim kaynağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei