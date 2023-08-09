Antep fıstığı bahçelerinde hırsızlığa karşı günlük 1.000 TL'ye bekçilik yapıyorlar - Son Dakika
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Antep fıstığı bahçelerinde hırsızlığa karşı günlük 1.000 TL'ye bekçilik yapıyorlar

09.08.2023 12:35

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığının hasadı öncesi arazi sahipleri, hırsızlık olaylarına karşı tedbir aldı. Motosikletle ya da yaya olarak devriye atan bekçiler, günlük 1.000 TL yevmiye karşılığında fıstık bahçelerinde hırsızlara karşı nöbet tutuyor.

Bölgede 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığı için hasat dönemi öncesi tedbirler artırıldı. Yeni sezon taze fıstığın kilo fiyatının 150 ile 200 liradan alıcı bulması ile hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemi alan arazi sahipleri, bekçi tutup, nöbet sistemi başlattı. Bekçiler günlük 1.000 TL yevmiye alıyor.

Yeşil altında hırsızlığa karşı önlem! Günlük 1000 TL yevmiye ile ellerinde tüfeklerle nöbet tutuyorlar

3 AY BOYUNCA 7/24 NÖBETTELER

Bekçiler, fıstığın olgunlaşmasından hasat dönemine kadar geçen 3 aylık sürede 7 gün 24 saat esasına göre nöbet tutuyor. Jandarmanın bilgisi dahilinde motosikletle ya da yaya olarak devriye atan bekçiler, bahçeye yaklaşanlara ruhsatlı av tüfeği ile 'uyarı' ateşinde bulunuyor, yakalanan hırsızlar ise güvenlik güçlerine teslim ediliyor.

Yeşil altında hırsızlığa karşı önlem! Günlük 1000 TL yevmiye ile ellerinde tüfeklerle nöbet tutuyorlar

"GÜNLÜK 1000 TL'YE BEKÇİ BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Deniz, geçmişte fıstık bekçiliği diye bir mesleğin olmadığını söyledi. Fıstığın değeri ile artan hırsızlık olaylarına karşı böyle bir yöntem geliştirildiğini anlatan Deniz, günlük 1000 TL karşılığında arazilerde bekçilerin görev yaptığını söyledi.

Deniz, "Arazilerdeki bekçilerimiz gün boyu nöbet tutuyor. Fıstık bahçelerinde bekçilerimiz yaya veya motosikletleri ile sürekli dolaşarak, hırsızlık olaylarının olmasını engelliyor. Bekçilere günlük 1.000 TL yevmiye veriyor ve tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Buna rağmen bekçi bulmakta zorlanıyoruz" dedi.

Yeşil altında hırsızlığa karşı önlem! Günlük 1000 TL yevmiye ile ellerinde tüfeklerle nöbet tutuyorlar

"JANDARMALAR 24 SAAT TEYAKKUZ HALİNDE"

Jandarma ekiplerinin de bu konuda hassas davrandığını belirten Deniz, "Fıstığın yoğun olduğu bölgelerde jandarmalar, hırsızlık olaylarına karşı 24 saat teyakkuz halinde oldu. Jandarmanın duyarlılığı sayesinde önemli bir hırsızlık olayı yaşanmadı" diye konuştu.

Yeşil altında hırsızlığa karşı önlem! Günlük 1000 TL yevmiye ile ellerinde tüfeklerle nöbet tutuyorlar
Yeşil altında hırsızlığa karşı önlem! Günlük 1000 TL yevmiye ile ellerinde tüfeklerle nöbet tutuyorlar
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Gaziantep, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antep fıstığı bahçelerinde hırsızlığa karşı günlük 1.000 TL'ye bekçilik yapıyorlar - Son Dakika
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