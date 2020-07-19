Antep fıstığı çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarladaki ağaçlardan 100 kilogram Antep fıstığı çaldığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama yaptığı sırada şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobildeki aramda çuvallar içerisinde 100 kilogram taze Antep fıstığı ve ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirdi.

Ele geçirilen Antep fıstıklarının ilçedeki iki farklı tarladan çalındığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.