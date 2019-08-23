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Antep fıstığı cep yakıyor

28 dakika önce

Adana'da hem taze hem kuru olarak tüketilen Antep fıstığı tezgahlardaki yerini aldı.

Antep fıstığı cep yakıyor, System.String[]

Adana'da hem taze hem kuru olarak tüketilen Antep fıstığı tezgahlardaki yerini aldı. Geçen yıl kilosu 15 liraya kadar düşen kabuklu yaş Antep fıstığı bu yıl 40-50 liradan satılıyor.


Havaların sıcak olmasından dolayı bu yıl da sezona geç giriş yapan taze Antep fıstığının kilosu 40 ile 50 lira arasından satılıyor. Geçen yıl fiyatı 15 liraya kadar düşen kabuklu yaş Antep fıstığı fiyatının yüksekliği ise rekolte düşüklüğüne bağlanıyor.


Fıstık üretiminde Türkiye'de önemli bir yere sahip Gaziantep ve Şanlıurfa'da fıstık hasadı devam ederken bu yıl üreticiler beklentilere rağmen rekolte ve fiyatlardan dolayı sezondan memnun olsa da, tüketiciler fiyatları yüksek buluyor.


Antep fıstığı satın alan Durdana Çelik, "Benden çok kızım mutlu oldu. Kızım yurt dışında ben ona fıstık paketleyip göndereceğim. Fıstığın kilogramı 40 liraymış. Çok seviyoruz fıstığı, görünce mutlu olduk" dedi.


21 yıldır kuruyemiş satan Oğuzhan Aksoy ise, "Şuan daha fiyatlar pahalı. 80 liradan başladı şuan 40 liraya düştü. Alacak vatandaş yarım kilogram en fazla alabiliyor" diye konuştu. - ADANA

kızım dizisi, Gaziantep, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:51 Kaynak: İHA
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