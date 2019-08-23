Son Dakika Haberleri: Geçen yıl 15 liraya kadar düşen Antep fıstığı bu yıl 50 liradan satılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Geçen yıl 15 liraya kadar düşen Antep fıstığı bu yıl 50 liradan satılıyor

1 saat önce

Adana'da hem taze hem kuru olarak tüketilen Antep fıstığı tezgahlardaki yerini aldı. Geçen yıl kilosu 15 liraya kadar düşen kabuklu yaş Antep fıstığı bu yıl 40-50 liradan satılıyor.

Havaların sıcak olmasından dolayı bu yıl da sezona geç giriş yapan taze Antep fıstığının kilosu 40 ile 50 lira arasından satılıyor. Geçen yıl fiyatı 15 liraya kadar düşen kabuklu yaş Antep fıstığı fiyatının yüksekliği ise rekolte düşüklüğüne bağlanıyor.

ÜRETİCİ MEMNUN, TÜKETİCİ ŞİKAYETÇİ

Fıstık üretiminde Türkiye'de önemli bir yere sahip Gaziantep ve Şanlıurfa'da fıstık hasadı devam ederken bu yıl üreticiler beklentilere rağmen rekolte ve fiyatlardan dolayı sezondan memnun olsa da, tüketiciler fiyatları yüksek buluyor.

Antep fıstığı satın alan Durdana Çelik, "Benden çok kızım mutlu oldu. Kızım yurt dışında ben ona fıstık paketleyip göndereceğim. Fıstığın kilogramı 40 liraymış. Çok seviyoruz fıstığı, görünce mutlu olduk" dedi.

FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ

21 yıldır kuruyemiş satan Oğuzhan Aksoy ise, "Şu an daha fiyatlar pahalı. 80 liradan başladı şu an 40 liraya düştü. Alacak vatandaş yarım kilogram en fazla alabiliyor" diye konuştu.

kızım dizisi, Gaziantep, Adana, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayyum atamasına destek veren vatandaşın otomobilini yaktılar
Fenerbahçe'de Mauricio Isla sakatlandı! Konut kredisinde faizler 1 yılın en düşük seviyesine geriledi Babacan hakkında "FETÖ" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan isim yeni görev aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 12:13:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geçen yıl 15 liraya kadar düşen Antep fıstığı bu yıl 50 liradan satılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]