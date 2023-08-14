Antep fıstığı hasadı başladı: Kilosu tarlada 110 TL - Son Dakika
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Antep fıstığı hasadı başladı: Kilosu tarlada 110 TL

Son Güncelleme: 14.08.2023 11:54

Gaziantep'te 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığının hasadı başladı. Geçen yıla göre rekolte düşüklüğü yaşanan fıstığın kilosu tarlada 110 TL'den satılıyor.

Fıstık hasadının başlaması ile sabah saatlerinde gruplar halinde bahçelere giden işçiler, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta 8 saat boyunca çalışıyor. İşçiler, ağaçların altlarına branda açıp, dallardan elleriyle tek tek fıstıkları topluyor. Daha sonra fıstıklar çuvallara konularak traktörlere yüklenip, ayrıştırılmak üzere tesislere götürülüyor. İklim değişiklikleri ve sulama sıkıntıları nedeniyle geçen yıla göre rekolte düşüklüğünün yaşandığı fıstığın fiyat ise bahçeden 105 ile 110 TL arasından alıcı buluyor.

Antep fıstığı hasadı başladı! Kilosu tarlada 110 TL

"İKLİM ŞARTLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Deniz, değişen iklim şartlarının fıstığı olumsuz etkilediğini söyledi. Fıstıkta bu yıl 150 bin ton civarında rekolte tahmin ettiklerini dile getiren Deniz, "Gaziantep'te boz fıstık hasadımız başladı. Boz fıstık baklava başta olmak üzere diğer şekerleme türlerinin yapımında kullanılır. Fıstıkta bu yıl 150 bin ton civarlarında rekolte tahmin ediyoruz. Fakat çiftçiler olarak girdiğimiz tarlalarda tahmin ettiğimiz mahsulleri bulamayabiliyoruz. Kent genelinde bir verim düşüklüğü yaşanıyor. Rekoltedeki düşüşün sebebi; kuraklık ve iklim değişikliği" dedi.

Antep fıstığı hasadı başladı! Kilosu tarlada 110 TL

"ANTEP FISTIĞI DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR"

Antep fıstığını aroması nedeniyle diğer ülkelere göre daha çok tercih edildiğinin altını çizen Deniz, "Değişik iklimler yaşıyoruz. Ağaçların fizyolojisi de buna uygun değil. Su da versek, gübre de versek ağaçları bir türlü tetikleyemiyoruz. Bölge de birçok yerde hala sulama sistemleri yok. Sulanmayan bölgelerde ağaçlar, kötü duruma doğru gidiyor. Fıstık, ciddi anlamda ihracat ve sanayi ürünüdür. Öyle olmasa bu değerini de bulamayabilirdi. Fakat dünyada fıstık üreten ülkeler çoğalmaya başladı. İran, Amerika ve İspanya gibi ülkelerde çok büyük rekolteler oluyor. Aroma ve tat açısından Antep fıstığının özellikleri taşımıyor, bizim fıstık bu nedenle tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

Antep fıstığı hasadı başladı! Kilosu tarlada 110 TL
Antep fıstığı hasadı başladı! Kilosu tarlada 110 TL
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Antep fıstığı hasadı başladı: Kilosu tarlada 110 TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antep fıstığı hasadı başladı: Kilosu tarlada 110 TL - Son Dakika
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