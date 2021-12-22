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GAZİANTEP - Antep fıstığı hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

GAZİANTEP - Antep fıstığı hırsızlığı güvenlik kamerasında

22.12.2021 12:37

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Fıstık Hali'nde meydana gelen hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Fıstık Hali'nde meydana gelen hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan Nizip Fıstık Hali'ndeki bir iş yerinden Antep fıstığı çalan 3 kişi, otomobille kaçacakları sırada halin bekçileri tarafından fark edildi. Bunun üzerine yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, aracı bırakıp kaçtı.

Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarınca görüntülenen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, plakası bantla değiştirilmeye çalışılan otomobilin kiralandığını tespit etti. Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş yeri önüne gelen bir otomobilden inen 2 kişinin 70 kilogram ağırlığındaki fıstık çuvalını aracın içine koymaları, çıkış için kapıya yöneldikleri esnada bekçiler tarafından durdurulmaları ve araçtan inen 3 kişinin kaçması görülüyor.

GAZİANTEP - Antep fıstığı hırsızlığı güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Antep fıstığı hırsızlığı güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Antep fıstığı hırsızlığı güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Antep fıstığı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Antep fıstığı hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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