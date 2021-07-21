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Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı - Son Dakika

Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı

21.07.2021 11:47
Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı, System.String[]

Güneydoğu Anadolu'da 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığının hasat döneminin yaklaşmasıyla arazilerdeki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Fıstık bahçelerinin bekçileri, ellerinde av tüfekleriyle 24 saat boyunca ağaçlardaki mahsulün çalınmaması için nöbet tutuyor. 15 yıldır fıstık bahçelerinde bekçilik yapan Mehmet Dağdeviren, hırsızlık yapacak kişilerin bekçisi olmayan arazileri tercih ettiğini söyleyerek, fıstığın getirisinin yüksek olmasından dolayı dikkatli olduklarını belirtti.

Her yıl fiyatı artan ve bir yıl mahsul verip bir yıl vermeyen Antep fıstığında, bu yıl mahsul önceki yıla oranla az olacak. Hasat döneminin yaklaşmasıyla bahçelerde hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemleri de artırıldı. Arazi sahipleri fıstık bahçelerine askeri birliklerdeki kuleleri anımsatan nöbet kulübeleri yaptırarak hırsızlığa karşı bekçi tutuyor.

Güneydoğu'da Antep fıstığı hasadı başladı! Bekçiler hırsızlara karşı ellerinde tüfeklerle 24 saat nöbette

7 GÜN 24 SAAT NÖBET TUTUYORLAR

Fıstığın olgunlaşmaya başlamasından hasat dönemine kadar olan 3 aylık sürede, bekçiler av tüfekleriyle 7 gün, 24 saat nöbet tutuyor. Büyük bölümü motosikletleri ile veya yaya olarak devriye atan bekçiler, bahçelerden fıstık toplamaya çalışanları havaya uyarı ateşi açarak uzaklaştırıyor. Bekçiler, olası bir hırsızlık olayı ile karşılaştıklarında da jandarmayı arayarak ihbarda bulunuyor.

Güneydoğu'da Antep fıstığı hasadı başladı! Bekçiler hırsızlara karşı ellerinde tüfeklerle 24 saat nöbette

HIRSIZLAR BEKÇİ OLMAYAN ARAZİLERE GELİYOR

15 yıldır fıstık bahçelerinde bekçilik yapan Mehmet Dağdeviren, hırsızlık yapacak olan kişilerin bekçisi olmayan arazileri tercih ettiğini söyledi. Fıstığın getirisinin yüksek olmasından dolayı dikkatli olduklarını belirten Dağdeviren, "Fıstık bahçelerinde hırsızlara karşı nöbet tutmaya başladık. Biz burada olası durumlarda sadece hırsızlara karşı korku amaçlı havaya ateş açıyoruz. Fıstık çok değerli olduğu için hırsızlık olayları da oldukça fazla oluyor. Gece uyumuyoruz, sadece nöbet değişimlerinde günlük 3-4 saat kadar uyuyabiliyoruz. Nöbetlerimizi gündüzleri motosikletlerimizle gerçekleştiriyoruz. Geceleri yaya olarak dolaşıyor, kulelerden gözetleme ve denetleme yapıyoruz. Fıstık arazilerinde nöbetlerimize temmuz ayında başladık ve eylül ayı sonuna kadar devam edeceğiz. Hırsızlarla baş etmenin en iyi yolu bekçi tutmaktır. Hırsızlar, bekçi olmayan arazilere gelerek ağaçlardaki ürünü topluyorlar" dedi.

Güneydoğu'da Antep fıstığı hasadı başladı! Bekçiler hırsızlara karşı ellerinde tüfeklerle 24 saat nöbette

BÖLGEDEKİ EN KIYMETLİ ÜRÜN

Antep fıstığının bölgedeki en kıymetli ürün olduğunu, bu yüzden de 24 saat boyunca korunması gerektiğini söyleyen Hanifi Şahin ise, "20 yılı aşkın süredir bekçilik yapıyorum. Bu bölgede hırsızlara karşı fıstıklarımızı korumaya çalışıyoruz. 24 saat sürekli dönüşümlü olarak nöbet tutuyoruz, devriyeler atıyoruz. Gündüz motosikletlerimizle geceleri yaya olarak devriyeler atıyoruz" diye konuştu.

İşte fıstık tarlalarından görüntüler:


Güneydoğu'da Antep fıstığı hasadı başladı! Bekçiler hırsızlara karşı ellerinde tüfeklerle 24 saat nöbette
Güneydoğu'da Antep fıstığı hasadı başladı! Bekçiler hırsızlara karşı ellerinde tüfeklerle 24 saat nöbette
Güneydoğu'da Antep fıstığı hasadı başladı! Bekçiler hırsızlara karşı ellerinde tüfeklerle 24 saat nöbette
Güneydoğu'da Antep fıstığı hasadı başladı! Bekçiler hırsızlara karşı ellerinde tüfeklerle 24 saat nöbette
Güneydoğu'da Antep fıstığı hasadı başladı! Bekçiler hırsızlara karşı ellerinde tüfeklerle 24 saat nöbette
Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı

Güvenlik Önlemleri, Gaziantep, Bekçi, Hasat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı - Son Dakika Ekonomi


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