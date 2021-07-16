Antep fıstığı ihracatında gelir yılın ilk yarısında yüzde 136 arttı

Türkiye'den bu yılın ocak-haziran döneminde yapılan Antep fıstığı ihracatının tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 136 artarak 85 milyon 433 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020 yılında 90 milyon 471 bin dolarlık Antep fıstığı ihracatı yapıldı.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde Antep fıstığı satışından 36 milyon 186 bin dolarlık gelir elde edilirken bu yılın aynı döneminde 105 ülkeye yapılan ihracat yüzde 136 arttı ve 85 milyon 433 bin dolarlık gelir sağlandı.

Yılın ilk çeyreğinde Kanada, Portekiz, Fas, Japonya, Hindistan, Malezya, Maldiv Adaları, Küba ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 105 ülkeye 8 bin 319 ton Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında İtalya bulunuyor. Türkiye, İtalya'ya bu yılın ilk 6 ayında 22 milyon 556 bin dolarlık Antep fıstığı sattı. İtalya'yı 16 milyon 345 bin dolarla Almanya ve 5 milyon 571 bin dolarla İsrail izledi.

"Yıl sonunda rakamlarının daha da yüksek olacağına inanıyoruz"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, ihracat rakamlarının yüksek olmasının sevindirici olduğunu belirtti. Fıstık ağacı bakımından Türkiye'deki en yüksek sayıya ve üretime sahip kentin Şanlıurfa olduğunu hatırlatan Kızıldemir, geçen yıl üreticilerin bereketli bir sezon yaşandığını ifade etti.

Kızıldemir, piyasada bol miktarda fıstık bulunduğunu ve bunun ihracatta değerlendirilmesinin ülke ekonomisi açısından önemli bir kazanım olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Yılın ilk 6 ayında ihracat rakamlarında yüksek artışın yakalanması bizi sevindirdi, yıl sonunda rakamların daha da yüksek olacağına inanıyoruz çünkü geçen yıl gerçekleşen yüksek üretimden dolayı ürünümüz fazla. Kalitesi yüksek olan fıstığımızın yurt dışında rağbet görmesi ülkemiz ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır."