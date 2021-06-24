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Antep fıstığı lisanslı depo destekleri artırıldı - Son Dakika

Antep fıstığı lisanslı depo destekleri artırıldı

24.06.2021 11:49
Antep fıstığı lisanslı depo destekleri artırıldı, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Lisanslı depolarda ürünlerini muhafaza eden üreticilere sağlanan destek miktarlarının Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Lisanslı depolarda ürünlerini muhafaza eden üreticilere sağlanan destek miktarlarının Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Mehmet Akıncı, Türkiye'nin ilk ve tek Antep Fıstığı Lisanslı Deposunda ürünlerini devlet garantisi altında muhafaza etmek isteyen üretici ve üretici örgütlerine verilecek kira ve nakliye desteklerinde artış sağlandığını bildirdi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı, yaptığı açıklamada, Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydederek, kararın Lisanslı Depoculuk Sistemi'ne ürün teslim eden üretici ve üretici örgütlerinin 3 yıl süreyle desteklenmesini kapsadığını ifade etti.

Lisanslı depoculuk sisteminin, üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depolama imkanına kavuşmasına, piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanmasına ve tarımsal ürün ticareti ile tarıma dayalı sanayi sektöründe iştigal eden işletmelerin ihtiyaç duydukları miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenilen zamanda kolaylıkla ulaşabilmesine katkı sunduğunu kaydeden Akıncı, sistemin ayrıca finans sıkıntısı nedeniyle ürününü sezon başında satmak zorunda kalan üreticilere de ELÜS teminatlarıyla bankalardan kolay kredi imkanı sağladığını söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren lisanslı depoculuk destekleme ödemelerinin tarımsal birçok ürünün yanı sıra Antep Fıstığını da kapsam içerisine aldığını vurgulayan Akıncı, açıklamalarında, "Türkiye'nin ilk ve tek Antep fıstığı Lisanslı Deposunu geçtiğimiz yıl İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) destekleriyle Antep Fıstığının ana vatanı Gaziantep'te bölge çiftçimizin hizmetine kazandırmıştık. Devlet garantisi altında hizmet veren Lisanslı Depomuzda üreticilerimize sağlanan desteklerde yayımlanan kararla önemli bir artış yapıldı. Buna göre, daha önce üreticilerimize ton başına 25 TL olarak verilen nakliye desteği 100 TL'ye, ton başına verilen aylık depo kira desteği ise 20 TL'den 30 TL'ye yükseltildi. Ayrıca, ürününü depomuzda değerlendiren çiftçilerimize parti başına da 25 TL analiz ücreti desteği verilmekte. Antep fıstığı üreticilerimizi ürünlerini risklere karşı güvenli ve sağlıklı depolama imkanı sağlayan lisanslı depomuzda değerlendirmeye ve sağlanan bu avantajlı desteklerden faydalanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Antep fıstığı Lisanslı Depoya nasıl ürün teslimi yapılacağı konusunda da bilgiler aktaran Akıncı, "Üreticilerimiz ve tacirlerimiz ellerinde bulunan Antep Fıstığını randevu almadan gönül rahatlığıyla lisanslı depomuza getirebilirler. Burada muhafaza altına alınacak ürünler öncelikle temizleme işlemine tabi tutulduktan sonra laboratuvarda sınıflandırması yapılarak barkod sistemiyle çuvallanarak özel kafeslerde koruma altına alınmakta. Çuvallama işleminde hiçbir ürün diğeriyle karıştırılmamakta. İsteyen üretici kendi ürününü istediği zaman geri alabilmektedir. Her türlü teknolojik alt yapıya sahip lisanslı depoda sağlıklı bir şekilde muhafaza edilen ürünler, talep edilmesi halinde sahipleri tarafından Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılığıyla elektronik ortamda da satılabilmekte" diye konuştu. - GAZİANTEP

Antep fıstığı lisanslı depo destekleri artırıldı
Antep fıstığı lisanslı depo destekleri artırıldı

Mehmet Akıncı, Türk Lirası, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antep fıstığı lisanslı depo destekleri artırıldı - Son Dakika Ekonomi


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