Antep fıstığı nöbetinde dronlu dönem - Son Dakika

Antep fıstığı nöbetinde dronlu dönem

GAZİANTEP'te, 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığının hasadının yaklaşmasıyla tarlalardaki önlemler de arttı.

GAZİANTEP'te, 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığının hasadının yaklaşmasıyla tarlalardaki önlemler de arttı. Ellerinde av tüfekleriyle 24 saat nöbet tutan bekçiler, gelişen teknolojiyi de kullanarak dronla hırsızlara karşı arazileri havadan izliyor.

Hasat döneminin yaklaşmasıyla yaşanan hırsızlık olaylarına karşı 15- 20 metre yüksekliğindeki gözetleme kulelerine çıkan bekçiler, ağaçlardaki fıstıkların çalınmaması için gece- gündüz nöbet tutuyor. Bazı bekçiler eski yöntemler ile tüfekleriyle nöbet tutarken, gelişen teknolojiye ayak uyduran bazı bekçiler ise araziyi yaya olarak dolaşmak yerine dronla izleyerek denetliyor.

Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Bu yılın 'var yılı' olması nedeniyle rekoltenin yüksek beklendiği Antep fıstığında, hasat dönemi yaklaştıkça bahçelerdeki güvenlik önlemleri de arttı. Arazi sahipleri fıstık bahçelerine 15- 20 metre yükseklikte nöbet kulübeleri yaptırarak bekçi tutuyor. Fıstığın olgunlaşmaya başlamasından hasat dönemine kadar olan 2 aylık sürede, bekçiler av tüfekleriyle 24 saat nöbet tutuyor. Arazideki ağaçlardan fıstık toplamaya çalışanları havaya açtıkları uyarı ateşiyle uyaran bekçiler, jandarmayı arayarak ihbarda bulunuyor.

OMUZUNDA AV TÜFEĞİ, ELİNDE DRONE

30 yıldır fıstık arazilerinde bekçilik yapan Halil İbrahim Şahin, gelişen teknoloji ile birlikte drone kullanmayı öğrenmeye merak sardı. Kısa sürede öğrendiği dronla arazisini izleyen Şahin, omzunda av tüfeği ve elinde dronla 24 saat yeşil altını hırsızlardan korumaya çalışıyor. Hırsızlarla baş etmenin en iyi yolunun bekçiler olduğunu belirten Şahin, hırsızların bekçisi olmayan arazilere araçlarla ve silahlarla gelerek ağaçtaki bütün fıstıkları topladığını söyledi.

'FISTIK DEĞERLENDİ, HIRSIZLAR ARTTI'

Eski dönemlerde araziyi dolaşmanın 1 saat zamanını aldığını ifade eden ancak drone kullanmayı öğrendikten sonra bu zamanın kendisine kaldığını anlatan Halil İbrahim Şahin, 24 saat araziyi kontrol altında tuttuğunu belirterek şöyle konuştu:

"Fıstık çok değerlenince hırsızlar çoğaldı. Herkes gibi ilerleyen teknolojiye ayak uyduruyoruz. Hem motorla geziyoruz hem de drone öğrendim araziyi öyle izliyorum. İnternette gördüm ve araştırdım. Sonra aldım ve kendi kendime öğrendim. Benim için çok kolaylık sağlıyor. Aldığım içim çok memnunum. Bu yıl yeni başladık. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk görmedik ama çok faydasını göreceğime eminim. 500 metre yüksekten araziyi rahat rahat izliyorum."

'SADECE UYARI ATEŞİ YAPIYORUZ'

Fıstık Bekçisi İbrahim Dağdelen de fıstığın 'yeşil altın' olduğunu ve değerinden dolayı titizlikle korunması gerektiğini söyledi.

Fıstık ağacının uzun yıllar sonra verim verdiğini ifade eden Dağdelen,' 'Fıstık çok değerlendi. Bir ağaç çok geç yetişiyor. Fıstık ağacı insan gibidir. O kadar uzun zaman emek veriliyor ama hırsızlar bu emeği bir gecede alıp, gidebiliyorlar. Biz de o yüzden bekçilik yapıyoruz. Hırsızı gördüğümüz zaman uyarı ateşi yapıyoruz. Yakaladığımız oluyor bazen, onları da jandarmaya teslim ediyoruz" diye konuştu.


Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antep fıstığı nöbetinde dronlu dönem - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:09 Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti 16:03 Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı 15:35 Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 14:35 Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu 14:33 Son dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu 14:12 Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:27 Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı 10:55 Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti 10:35 HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti 10:23 Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım 10:06 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti
16:09
Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
16:03
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
15:35
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
15:32
Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu
14:35
Son dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
14:33
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
14:12
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
12:32
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
12:27
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
12:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 16:28:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antep fıstığı nöbetinde dronlu dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]