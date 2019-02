Antep Fıstığı Sektör Temsilcileri Gtb'de Bir Araya Geldi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO), 'Antep fıstığı Meslek Komitesi' üyeleri, ortak komite toplantısında bir araya geldi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO), 'Antep fıstığı Meslek Komitesi' üyeleri, ortak komite toplantısında bir araya geldi. Sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda, ayrıca GTB, GTO ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Antep fıstığına yönelik gerçekleştirilebilecek projeler hakkında istişareler yapıldı.



GTB 1 nolu Antep fıstığı, Fındık, Yer fıstığı ve Ceviz Toptan Ticareti-Fıstıkçılar Meslek Komitesi ile GTO 3 nolu Antep Fıstığı ve Kuruyemiş Meslek Komitesi üyeleri, GTB meclis salonunda düzenlenen ortak komite toplantısında bir araya geldi.



GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz'ın da katılım gösterdiği toplantıda, sektörde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve ortak geliştirilebilecek iş birliği çalışmaları ele alındı.



Antep fıstığı lisanslı depoculuk



Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, borsa tarafından Antep fıstığına yönelik sürdürülen projeler hakkında bilgiler verdi.



Antep fıstığı Lisanslı Depoculuk projesini bu yıl içerisinde hayata kazandırmayı planladıklarını kaydeden Akıncı, İpekyolu Kalkınma Ajansının mali destekleriyle hizmete girecek olan 10 bin ton kapasiteli lisanslı deponun Türkiye'de sektör için bir ilk oluşturacağını söyledi. Akıncı, ürünün kayıt altına alınmasına ve daha sağlıklı şekilde korunmasına katkı sağlayacak olan lisanslı deponun aynı zamanda emanetçilik sisteminden kaynaklanan çeşitli mağduriyetlerin de önüne geçilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Antep fıstığının ana vatanı Gaziantep'e 'Pilot Ölçekli Antep fıstığı İşleme Tesisi' kazandırmak içinde TÜBİTAK MAM ile ortak proje yürüttüklerini kaydeden Akıncı, cihaz ve ekipman alımlarıyla yaklaşık bütçesi 1,7 milyon Euro'yu bulması beklenen tesis için gerekli tüm fizibilite çalışmalarının tamamlanarak, protokollerin imzalandığını söyledi.



Akıncı, tesisin fıstık işlemedeki geleneksel yöntemlerin yerini daha modern teknolojilere bırakmasına ve ürünün kalitesinin korumasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.



"Ürünün geleceğinden umutluyuz"



Antep fıstığı sektör temsilcilerinin GTB 'de bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise Antep fıstığının geleceğinden umutlu olduklarını söyledi.



Türkiye'nin, üretimde şu an Amerika ve İran'ın ardından üçüncü sırada yer aldığını belirten Tiryakioğlu, "Önümüzdeki yıllarda toplam rekoltemizin daha da artmasını bekliyoruz. Eskiden 'ekenin yiyemediği' ürün olarak tabir edilen, kıraç bölgelere yer boş kalmasın diye ekilen Antep fıstığında üretim anlayışı şimdi tamamen değişti. Üretimde verimli topraklar ve aşılı fidanların tercih edilmesiyle birlikte sulama bilincinin gelişmesi üründe mahsul süresini çok daha kısa sürelere indirmekte. Antep fıstığı ülkemizde 27 ilde yetiştiriliyor ve toplam rekoltenin yüzde 98'lik bir kısmı şehrimizde işleniyor. Özellikle bu sene ihracatta önemli bir artış ivmesi yakalandı. Ben burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Rekoltemiz yeni dikilen fidanlarımızın da meyve vermesiyle birlikte artık her yıl kademeli olarak artış gösterecek. Bu nedenle sektör olarak gerekli alt yapımızı daha yüksek rekoltelere cevap verecek şekilde hazırlamamız gerekiyor" dedi.



STK'lara önemli görevler düşüyor



Antep fıstığında rekoltenin artırılması ve kalitenin korunmasına yönelik yapılacak çalışmalarda STK'lara önemli görevlerin düştüğüne işaret eden GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Şehrimizin adıyla anılan yeşil altınımız Antep fıstığı için odalarımız, borsalarımız ve belediyelerimizin birlikte projeler üreterek, iş birliği içerisinde hareket etmesi büyük önem arz ediyor. Üretimde nasıl daha fazla rekolte elde ederiz? Çiftçiyi nasıl daha fazla destekler, kaliteyi nasıl daha fazla korur ve geliştiririz çabası içerisinde olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Antep fıstığına tarımsal ürün desteği verilmesi talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı TOBB Ekonomi Şurasında da dile getirdiğini anımsatan Yıldırım, üreticiyi teşvik edecek olan tarımsal desteklemenin günümüzde endüstriyel bir ürün haline gelen Antep fıstığının kayıt altına alınmasına da fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.



Antep fıstğı şehrimizin marka değeri



GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur ise konuşmasında, Antep fıstığının Gaziantep için çok büyük bir değer olduğuna dikkat çekti.



Sektörün tüm temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturacağı ve ortak kararlar alacağı bir birlikteliğin ürünün geleceğini tayin edeceğini vurgulayan Teymur, "Kültürel ürünümüz Antep fıstığı tam olarak hak ettiği yerde değil. Gerek rekoltesinde gerekse de işlenip satılması noktasında bazı eksiklikler mevcut. Ortak faaliyetler ve iş birliği içerisinde her türlü desteği vererek yeşil altın Antep fıstığımızı çok daha ileriye taşımamız gerekiyor. Yeter ki somut adımlar atarak, alınan kararları ivedilikle hayata kazandırıp uygulamaya koyalım" şeklinde konuştu.



Gaziantep tarım şehri



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ise Gaziantep'in bir sanayi şehri olduğu kadar önemli bir tarım merkezi olduğunu dile getirdi.



Gaziantep'in yaklaşık 370 bin hektar tarım arazisinin yüzde 35'inde Antep fıstığı yetiştiriciliği yapıldığını belirten Yılmaz, "Gaziantep tarım arazileri bakımından Türkiye'de 17'inci sırada, tarım ürünleri ihracatında ise 5'inci sırada yer almakta. Bu nedenle Gaziantep bir sanayi şehri olduğu kadar aynı zamanda önemli bir tarım şehri olarak ta ön plana çıkmakta. Gaziantep'te tarımsal üretimde en fazla Antep fıstığı, zeytin ve buğday tercih edilmekte" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen toplantıda, sektörde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve ortak gerçekleştirilebilecek projeler hakkında, GTB ve GTO meslek komiteleri üyeleri arasında görüşmeler yapıldı. - GAZİANTEP

