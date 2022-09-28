Antep fıstığı üreticisini dolandıran 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antep fıstığı üreticisini dolandıran 3 şüpheli yakalandı

28.09.2022 17:21
Antep fıstığı üreticisini dolandıran 3 şüpheli yakalandı

MANİSA'da, Antep fıstığı üreticisi N.S., ürünlerini satmak isterken 3 kişi tarafından 16 bin 500 TL dolandırıldı.

MANİSA'da, Antep fıstığı üreticisi N.S., ürünlerini satmak isterken 3 kişi tarafından 16 bin 500 TL dolandırıldı. Jandarma, kamera kayıtlarından tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı, Antep fıstıkları N.S.'ye teslim edildi.

Yunusemre ilçesi Müslih Mahallesi'nde Antep fıstığı üretici N.S. hasattan elde ettiği ürünlerini satmak istedi. N.S. ürünlerini 16 bin 500 TL'ye satmak üzere 3 kişiyle anlaştı. Alıcılarla bir araya gelen N.S.'ye ödemenin bankadan havale yöntemiyle yapılacağı söylendi. Ürünleri alan şüpheliler N.S.'ye güven sağlamak için T.C. kimlik numaralarını verip, bölgeden uzaklaştı. Beklediği para gelmeyince cep telefonuyla da şüphelilere ulaşamayan N.S. dolandırıldığını fark edip, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, Manisa Jandarma ve Üçpınar Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileri, şüphelilerin verdiği T.C. kimlik numaralarının sahte olduğunu belirledi. Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi, N.S.'yi dolandırdığı iddia edilen 3 şüphelinin T.P., H.P. ve S.O. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, 'dolandırıcılık' suçundan kayıtları olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, ele geçirilen Antep fıstıkları, N.S.'ye teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Gaziantep, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antep fıstığı üreticisini dolandıran 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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