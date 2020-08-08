Antep fıstığına kameralı koruma - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Emir Haydar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Antep fıstığı hırsızlarına karşı mahalleye güvenlik kamerası taktırdı.

İlçeye 11 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede, son yıllarda fıstık ve hayvan hırsızlığı artmaya başlayınca mahalle sakinleri kendi aralarında para toplayarak güvenlik kamerası aldı.

Mahallenin belirli yerlerine takılan kamera sistemi ile hırsızlığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mahalle Muhtarı Seydi Vakkas Kaya, mahallenin çeşitli yerlerine 5 güvenlik kamerası taktırdıklarını söyledi.

Amaçlarının hırsızlığı önlemek olduğunu belirten Kaya, "Taktırdığımız güvenlik kameralarının sayesinde mahallemize giriş ve çıkışları ile çevresindeki arazi yollarınını 7 gün 24 saat canlı olarak izleyip kayıt altına alacağız. Şu an 24 saat mahallemizin giriş ve çıkışları ile birlikte fıstık bahçelerimizin arazi yolları da dahil olmak üzere her noktasını kamera ile kontrol edip kayıt altına alıyoruz." dedi.