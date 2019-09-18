Antep fıstığında düşük rekolte yüksek fiyat

Gaziantep'te 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığının hasadı sürüyor. Rekolte düşüklüğünün hüznünü yaşayan üretici, yüksek fiyatların ise sevincini yaşıyor. Çiftçi, kurutmak için sergilere yaydığı Antep fıstığının başında gece gündüz silahla nöbet tutuyor



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden Antep fıstığının hasadı Gaziantep'te sürüyor. Ben fıstık (olgunlaşmış fıstık) hasadını yapan çiftçiler, rekolte düşüklüğü nedeniyle buruk bir sevinç yaşıyor. Son dönemlerde fiyatının artmasıyla gündemde olan Antep fıstığının hasat serüveni İHA tarafından görüntülendi. Bölgede 'yeşil altın' olarak da bilinen Antep fıstığının rekoltesi geçen yıla oranla azalırken, üreticiler Eylül ayının başından itibaren kırmızı kabuklu "ben" fıstığı topluyor.



Hasat sabahın erken saatlerinde başlıyor



Barak Ovası'nda sabahın erken saatlerinde başlayan fıstık hasadında işçiler, 35-40 derece sıcaklıkta günde yaklaşık 10 saat 65-75 lira yevmiye karşılığında çalışıyor. Genç yaşlı demeden güneşin altında fıstık toplayan işçiler, hem kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılamak hem de aile bütçesine katkı sağlamak için mücadele veriyor. Sabahın erken saatlerinde işe koyulan işçiler, akşam saatlerine kadar fıstık topluyor.



Sergilerde kurutuluyor



İşçiler tarafından toplanan Antep fıstığı meşakkatli bir süreçten geçiyor. Ağaçların altına serilen çadırlara toplanan fıstıklar, elek yardımıyla yapraklarından ve çeltiklerinden ayıklanıp, sepetlere dökülüyor. Traktörle çekilen römorklarla köydeki sergi alanlarına taşınan Antep fıstığı, boş alanlara açılan çadırlara seriliyor. Tırmık yardımıyla çadırlara özenle serilen kabuklu fıstıklar, güneşin altında kurumaya bırakılıyor. 5 gün güneşin altında kalan fıstıklar, çuvallanarak satışa hazır hale geliyor.



Gece gündüz silahlı nöbet



Sergi alanlarına serilen Antep fıstığının başında gece gündüz silahlı nöbet tutuluyor. Olası bir hırsızlığa karşı sergi alanlarını terk etmeyen çiftçiler, ruhsatlı tabanca ve av tüfekleri ile her an tetikte bekliyor. Bir yıllık emeklerinin karşılığını alan fıstık üreticileri, sergi alanlarında yatıp kalkıyor.



"Bu yıl rekolte düşük"



Antep fıstığının hasadını yapan Karkamış ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'ndeki çiftçi Ahmet Önder Tiryaki, bu sene fıstıkta rekoltenin düşük olduğunu söyleyerek, "Bu sene fıstığımız geç topladık. Bu sene fıstığın verimi düşük olduğundan dolayı hasadı geç olmak zorunda kaldı. Fıstık bir sene oluyor, bir sene olmuyor. Bu sene verim az olduğu için rekolte düşük. Şuan kırmızı fıstığın hasadını yapıyoruz. Yeşil yani boz fıstığın hasadın daha önce yaptık. Ben fıstık 25-26 lira arasında satılıyor, kuru kabuklu fıstık ise 42-43 lira arasında satılıyor. Hasadı yapılan fıstığı sergi alanlarında kurumaya bırakıyoruz" dedi.



"Fıstığın fiyatı iyi durumda"



Antep fıstığının fiyatından memnun olduklarını söyleyen fıstık üreticisi Mehmet Tiryaki, "Fıstıkçılık bize atadan, babadan kalma. Bu sene hasat az, ama yine de millete yeter. Fıstığın fiyatı yüksek. Hasadını yaptığımız fıstığı kurutup, depolara koyuyoruz. İhtiyacımız olduğunda da fıstıkları satıyoruz. Biz de sattıktan sonra fıstık bazı işlemlerden geçiyor. Allah bereket versin, fıstığın fiyatı iyi durumda. 5 günde kuruyan fıstığın başında silahlarımızla bekliyoruz. Gece gündüz sergi alanlarında silahlarımızla olası bir hırsızlık durumuna karşı bekliyoruz. Allah esirgesin, Allah hırsızlarla karşılaştırmasın. Gece uyuma yok serginin başındayız. Hırsız gelmesin diye sergi alanında duruyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP