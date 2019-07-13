Son Dakika Haberleri: "Antep fıstığının Çin’e ihracatına izin verildi"
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"Antep fıstığının Çin’e ihracatına izin verildi"

3 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yoğun temaslarımız doğrultusunda Antep fıstığı ihracatına engel olan bürokratik ve teknik engeller de aşıldı, Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından ülkemiz Antep fıstığının Çin'e ihracatına izin verildi" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yoğun temaslarımız doğrultusunda Antep fıstığı ihracatına engel olan bürokratik ve teknik engeller de aşıldı, Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından ülkemiz Antep fıstığının Çin'e ihracatına izin verildi" dedi.
Çin Halk Cumhuriyeti, Ruhsar Pekcan, Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:52 
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