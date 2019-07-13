"Antep fıstığının Çin’e ihracatına izin verildi"
3 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yoğun temaslarımız doğrultusunda Antep fıstığı ihracatına engel olan bürokratik ve teknik engeller de aşıldı, Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından ülkemiz Antep fıstığının Çin'e ihracatına izin verildi" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, "Yoğun temaslarımız doğrultusunda Antep fıstığı ihracatına engel olan bürokratik ve teknik engeller de aşıldı, Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından ülkemiz Antep fıstığının Çin'e ihracatına izin verildi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:52
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