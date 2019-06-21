Son Dakika Haberleri: Antep’in ihracatına ‘istihbarat’ desteği
Son Dakika Ekonomi Haber

Antep’in ihracatına ‘istihbarat’ desteği

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Odası, Türkiye-AB Ticari Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında 177 bin euro bütçeli proje ile Dış Ticaret İstihbarat Birimi kurdu.

Antep’in ihracatına ‘istihbarat’ desteği, System.String[]
Gaziantep Ticaret Odası, Türkiye-AB Ticari Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında 177 bin euro bütçeli proje ile Dış Ticaret İstihbarat Birimi kurdu. Birim ile pazar, rakip ve müşteri istihbaratı olmak üzere ihracatçılara güvenli ihracat için rehberlik edilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:08 
İhracat, Türkiye, Gaziantep Ticaret Odası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı Galatasaray ile adı anılan Welbeck için resmi açıklama! Gezici Araştırma: İstanbul seçimi anketimizi kamuoyuna açıklamayacağız ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 06:10:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antep’in ihracatına ‘istihbarat’ desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]