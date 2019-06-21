Antep’in ihracatına ‘istihbarat’ desteği
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Odası, Türkiye-AB Ticari Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında 177 bin euro bütçeli proje ile Dış Ticaret İstihbarat Birimi kurdu.
Gaziantep Ticaret Odası
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:08
, Türkiye-AB Ticari Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında 177 bin euro bütçeli proje ile Dış Ticaret İstihbarat Birimi kurdu. Birim ile pazar, rakip ve müşteri istihbaratı olmak üzere ihracatçılara güvenli ihracat için rehberlik edilecek.
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