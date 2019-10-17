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Antep'in Kurtuluş etkinlikleri Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde düzenlenmesine karar verildi.

Antep'in Kurtuluş etkinlikleri Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde düzenlenmesine karar verildi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, oda başkanları ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin girişimleri sonucunda Cumhurbaşkanlığı, Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılına özel karar aldı. Gaziantep, topyekün yürüttüğü çalışmanın meyvesini topladı, büyük bir coşkuyla kutlanan 25 Aralık Antep'in kurtuluş etkinliklerini Cumhurbaşkanlığı'nın himayesine taşımayı başardı. Başkent Ankara'da, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan'la Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın elinden yetki belgesini aldı.


Bir şehir halkı, namus ve hürriyetini çiğnetmemek için cephanesiz bir şekilde 10 ay dokuz gün boyunca bir taraftan düşmanla, diğer taraftan açlık ve yoklukla verdiği onurlu mücadele sonunda 6 bin 317 evladını şehit vermişti. 25 Aralık, hiçbir yerden yardım ve destek almadan Kuva-yi Milliye şuuruyla düşmana karşı duran halkın kanlarıyla yazdığı tarih olarak kayıtlara geçmişti. Büyük bir kahramanlık örneği sergileyen Antepliler, 25 Aralık 1921'de kenti düşman işgalinden kurtarmıştı. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:20 Kaynak: İHA
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