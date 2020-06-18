Antep'in sütlü zerde'si tescillendi - Son Dakika

Antep'in sütlü zerde'si tescillendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle gastronominin başkenti Gaziantep'in coğrafi işaretleri arasında bulunan yöresel tatlısı Sütlü Zerde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle gastronominin başkenti Gaziantep'in coğrafi işaretleri arasında bulunan yöresel tatlısı Sütlü Zerde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "fark oluşturan Şehirler Ağı"na dahil edilen Gazişehir, gerek ulusal gerekse de uluslararası alanda özgün lezzetleriyle birçok ziyaretçiye ev sahipliğini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, girişimleriyle kentin damak zenginliğini öne çıkarmak amacıyla coğrafi göstergelerinden olan yöresel lezzeti Sütlü Zerde'yi yoğun mesaisinin ardından Türk Patent ve Marka Kurumunca tescilleterek resmiyete kavuşturdu.

"Ağzımızın Tadı Geldi" kampanyasından hareketle bölgenin eşsiz ürünlerini kentin bünyesine kazandıran büyükşehir, tatlılar arasında beğeniyle tercih edilen Sütlü Zerde'nin de Gaziantep için onayını alarak şehrin gastronomi kimliğini güçlendirdi. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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