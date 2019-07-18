Son Dakika Haberleri: Antep meyan şerbeti coğrafi işaret olarak tescillendi
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Antep meyan şerbeti coğrafi işaret olarak tescillendi

3 saat önce

Türk Patent ve Marka Kurumunun Antep meyan şerbetini coğrafi işaret olarak tescillediği belirtildi.

Antep meyan şerbeti coğrafi işaret olarak tescillendi, System.String[]
Türk Patent ve Marka Kurumunun Antep meyan şerbetini coğrafi işaret olarak tescillediği belirtildi.
Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle yaz aylarında sıklıkla tüketilen, ramazan sofralarının da vazgeçilmezi olan meyan şerbetinin artık kentin tescilli ürünü olduğunu bildirdi.
Akıncı, şunları kaydetti:
"Şehrimizin mutfak hazinelerini coğrafi işaret tescil belgesiyle taçlandırmaya devam ediyoruz. Antep meyan şerbetini de 'mahreç' işareti olarak şehrimizin marka değerleri arasına kattık. Geleneksel hazırlanış biçimiyle geçmişi asırlar öncesine dayanan meyan şerbeti, borsamızın 11'inci, Gaziantep'in ise 24'üncü tescilli ürünü oldu.
Akıncı, gastronomi kenti Gaziantep'in eşsiz lezzetlerinin korunması, gelecek nesillere taşınması ve kentin marka değerinin artması için coğrafi işaret çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:55 Kaynak: AA
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