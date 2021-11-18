Antep savunması gençlere anlatılıyor - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, milli mücadelenin 100'üncü yılı sergisi ile Antep Savunması'nı gençlere anlatıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde, gençlere yönelik "Tam Bana Göre Festivali"nde açtığı sergi ile mücadeleyi tüm gerçekliği ile gençlere aktarıyor.

Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. tarafından festival alanının Sahaflar Bölümü'nde açılan sergide, kurumun hazırlayıp yayınladığı 143 kitap, Kübbiye Dergisi'nin yayınlanan 5 sayısı, 13 belgesel ve Ayıntab haberleri dergisi örnekleri sergileniyor.

Antep Savunması'nın kahramanlarının tanıtıldığı sergide, Gazi şehrin kültürü, edebiyatı, sanatı, gelenekleri ve yaşamını konu alan yayınlar bulunuyor.

Öte yandan ziyaretçilerin beğenisine Milli Mücadele ruhunu yansıtacak ve 100'üncü yıla özel Gazikültür tarafından üretilen kutnudan yapılan ay yıldızlı maske, atkı, 2021 Antep Savunması ajandası ve özel koleksiyon ürünler beğeniye çıktı.

Sergi hakkında bilgi veren Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, yüzyıl önce gerçekleşen Antep Savunması'nın tüm Türkiye'ye örnek olacak bir savunma olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Festivalde gençlere yüzyıl önce bu ülkeye yönelik yapılan oyunları yüzyıl sonra da devam ettiğini gösteren sunumlar yaptıklarını aktaran Yakar, şunları kaydetti:

"Bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi yayın faaliyeti yapıyor olmamız. Yüzüncü yıl etkinlikleri çerçevesinde bu yıla ait ürettiğimiz ürünlerde daha çok çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalar yaptığımızdan dolayı festivalde tam bu düzen üzerinde devam ediyoruz. Burada çıkarılan, gençlere bilinç oluşturmak için ortaya konulan yayınlarda, kitaplarda, belgesel filmlerde gençlerin üzerinde etki oluşturması için bu sergiyi tavsiye ediyoruz. Gazikültür A.Ş. olarak Gazi şehrin kültürünü, tarihin, edebiyatı ile ilgili kitaplar çıkarıyor, belgeseller yapıyoruz. Amacımız geçmişle gelecek arasında bir bağ kurup yaşananların anılarını sürekli diri tutabilmek."