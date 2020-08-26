Antep savunmasının izleri 'Panorama 25 Aralık Müzesi'nde - Son Dakika

Antep savunmasının izleri 'Panorama 25 Aralık Müzesi'nde

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan "Panorama 25 Aralık Müzesi"nde, Antep savunması ile Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'daki mücadele, görsel tasarımlar, belgeler ve dönemin eşyalarıyla anlatılacak.

Antep savunmasının izleri 'Panorama 25 Aralık Müzesi'nde, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan "Panorama 25 Aralık Müzesi"nde, Antep savunması ile Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'daki mücadele, görsel tasarımlar, belgeler ve dönemin eşyalarıyla anlatılacak.

Tarihçiler, oda temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları yetkililerinin oluşturduğu "Araştırma Komisyonu" tarafından geliştirilerek tasarlanan müzeyle, Antep savunmasının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Seferpaşa Mahallesi'nde inşa edilen müze, Rus ressam Aleksander Samsonov'un dönemi yansıtan yağlı boya çalışmalarının yer aldığı 4 alandan oluşuyor.

Müzede, gazi ve şehit yakınlarının bağışladığı eşyalar, Antep savunmasına şahitlik eden binalardan kalma kapılar, pencereler, mücadelede kullanılan silahlar ve o dönemde kullanılan kıyafetler yer alıyor.

Panoroma 25 Aralık Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, iki dedesinin de gazi olduğunu, bu nedenle projede gönüllü yer aldığını söyledi.

Antep savunmasının bir destan niteliği taşıdığını anlatan Severoğlu, kent halkının topyekün mücadele ederek Fransız ve İngilizlere karşı eşsiz mücadele örneği ortaya koyduğunu ifade etti.

Gaziantep halkının, yıllardır Antep savunmasının anlatılacağı bir müze hayali kurduğunu dile getiren Severoğlu, müzenin, 1. Dünya Savaşı'nın, o dönemin Gaziantep'inin ve Anadolu'da olup bitenlerin öğrenileceği bir nevi okul olduğunu belirtti.

Müzenin gazilerin ve şehitlerin adının yaşatılması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Severoğlu, "Binlerce şehidimiz var. İsmine dahi sahip değiliz. Ama bu müze çok önemli. Onların tümünü burada rahmetle yad ediyoruz. Onlar sayesinde bu topraklarda yaşayabiliyoruz." dedi.

Severoğlu, müzenin tarihi birçok olayın da gün yüzüne çıkarılmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Hem toplumsal değer hem de gençlerimizin öğrenmesi açısından bu müze çok önemli. Bu müzede anlattığımız bütün olaylar belgelere dayanıyor. Bunlar aynı zamanda hem düşmana ait hem de Türkçe belgelerle destekleniyor. Birtakım olayları ispat edeceğiz. Müze bittikten sonra Franszılar da kendi atalarının yaptıklarından utanacak. Fransız yetkililer, Antep halkından özür dilemek için gelecek." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in, Kurtuluş Savaşı'nın bir parçası olduğuna değinen Severoğlu, şöyle devam etti: "Güney cephesinin merkezinde yer alıyor. Bu cephede Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kilis, Şanlıurfa'da verilen eşsiz mücadele var. Gaziantep'te bunlardan çok uzun, aylarca süren bir direniş var. Fransızlar bu kenti alabilmek için çok çaba göstermiş. O dönemin Fransız gazetesini, dergisini incelediğimizde Fransızlar ne pahasına olursa olsun bırakmak istemiyor. Bu bölgeye hakim olabilmenin Gaziantep'i elinde tutmaktan geçtiğine dair Fransız subayların yazmış olduğu raporlar var."

"Yılda 1 milyon turisti çok rahatlıkla gezdirebileceğiz"

Müzeden çok dersler çıkarılacağına işaret eden Severoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Panorama 25 Aralık Müzesi'nin bulunduğu yer geçmişte redif deposu, sonrasında jandarma alanı olarak kullanılmış. Savunmayı anlatan bir müze. Çevreyle ilişkileri çok iyi kuruldu. Seferpaşa Mahallesi kale ile müze arasında bir mahalle. Turizme kazandırılıyor. Müzeye girdiğinizde 1920 senesinin haritası üzerinde gezeceksiniz. İngilizler, Fransızlar, sivil halk, Senegalli, Cezayirli lejyonerler 100 yıl önce burada hangi kıyafetleri giyiyorsa o kıyafetleri sergiliyoruz. 14 yağlı boya tabloda, düşman belgeleriyle anlatılan 14 farklı olayı ispat ettiğimiz vitrinlerimiz yer alıyor."

Müzenin çok rahat gezilebileceğini bildiren Severoğlu, "Ziyaretçiler kendilerinden sonra gelen hiçbir turistle karşılaşmayacak. İzdiham yaşanmıyor. Yılda 1 milyon turisti çok rahatlıkla gezdirebileceğiz. Müzenin çıkışından sonra savaşın ayak izlerini takip etmek için ayakta kalan binaları ziyaret edebilecekler." diye konuştu.

Severoğlu, müzenin Gaziantep turizmine ayrı bir hareketlilik getireceğini anlatarak, şunları kaydetti: "Antep savunmasını görsel, hareketli efektlerlerle destekleyeceğiz. Sonra duman, ses bazı koku efektleri olacak. Hastane, barut kokusu gibi. Elmalı Köprüsü'nden akan suyun sesi var. Oradan toplanmış çalılar, taşlar var. Burada o dönemin şahidi olan doğallıkların yanı sıra mimari yapı elemanlarını sergiliyoruz. Açılış tarihi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin gidişatına göre belirlenecek. Bu müzenin yapılmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim."

Gaziantep, Aralık, Magazin, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 14:13

Son Dakika Magazin Antep savunmasının izleri 'Panorama 25 Aralık Müzesi'nde - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım KYK'dan yurt başvurularıyla ilgili açıklama: Başvuru tarihi akademik takvime göre belirlenecek Rus basını, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Rusya'yı olumsuz etkileyecek Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Son Dakika: Süper Lig'de 2020/21 sezonu planlaması netleşti! Toplam 9 hafta, hafta içi oynanacak Muştalı saldırıya uğrayan 5 yaşındaki çocuğun kafatası delindi Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Ukrayna, vaka sayısının artması üzerine yabancılara sınırlarını yeniden kapatma kararı aldı Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani, 14 milyon euro bonservis ücretiyle Rennes'e transfer oldu Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi         
16:10
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi         
15:11
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk         
14:55
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor         
14:39
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi         
14:34
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi         
14:33
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu         
14:19
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu         
14:06
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı         
14:02
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti         
13:46
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı         
13:02
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı         
13:01
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu         
12:49
Rusya'dan Türkiye'ye Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı         
12:44
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı         
12:28
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı         
12:21
Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti         
12:20
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda süratle giderek kazaya davetiye çıkardı Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda süratle giderek kazaya davetiye çıkardı         
11:38
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti         
11:20
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu         
10:37
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı         
09:38
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi         
09:30
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı         
09:21
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor         
08:46
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı         
08:28
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın         
22:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 20:38:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antep savunmasının izleri 'Panorama 25 Aralık Müzesi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei