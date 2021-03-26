Antep savunmasının kahramanları için projeler yarışacak - Son Dakika

Antep savunmasının kahramanları için projeler yarışacak

26.03.2021 13:52
Antep savunmasının kahramanları için projeler yarışacak, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep'in Kurtuluşu'nun yüzüncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılında Kahramanlarımızın Anılması İçin Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışması'nın görüş toplantısı gerçekleşti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep'in Kurtuluşu'nun yüzüncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılında Kahramanlarımızın Anılması İçin Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışması'nın görüş toplantısı gerçekleşti.

Antep'in adaletsiz bir işgale karşı yapılan destansı savunmasının kahramanlarını anmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi iş birliğinde organize edilen "Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılında Kahramanlarımızın Anılması İçin Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışması" için görüş toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Büyükşehir Belediyesi Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, Gaziantep Mimarlar Odası Başkanı Aslı Tezel ve şehrin önde gelen mimarları, tarihçileri ile heykeltıraşların katıldı. Proje hakkında bilgilerin verilerek sunum yapıldığı toplantıda, jüri tanıtıldı, anıt hakkında katılımcıların görüşleri alındı. Daha öncesine yapılan anıtlar ve çevresindeki düzenlemeler hakkında yorumların yapıldığı toplantıda, ortak akıl oluşturularak, yarışmaya katılanlar için planlanan yol haritası ile ilgili fikirler alındı.

25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi yanında 10 bin 500 metrekarelik alanda yapılması planlanan anıt için düzenlenen yarışma, birden fazla meslek disiplininin ve sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamakta. Şehitler, gaziler ve destanı yazan tüm Gazianteplilerin temsil edilmesinin amaçlandığı anıt, Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun yüzüncü yılında açılması planlanıyor. 05 Mart 2021'de ilan edilen yarışma için projenin teslim tarihi 10 Mayıs 2021 olarak belirlendi. Jüri değerlendirmesi sonrası sonuçlar 24 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

"Şehrin tarihi misyonu burada bambaşka bir şey yapması gerektiğini söylüyor"

Toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin temsilcileri olarak ortak hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Çok köklü bir medeniyetin taşıyıcılarıyız. Bizi biz yapan geleneği torunlarımıza aktaracak kültürel mirasları çoğaltmak istiyoruz. Çünkü hayat, makam her şey bitiyor ve günün sonunda nefes tükendiğinde hangi alanda anıldığımız, neler yapıp neler yapmadığımız çok önemli. Bu tür eserler bu yüzden bizim açımızdan çok önemli. En büyük gücümüz beşeri sermaye. Kendi alanında söyleyecek sözü olanlar, kültürünü, tarihini özümsemiş, gelen bilgileri yorumlayarak ona başka bir anlam katanlarla bu yolculuğa devam ediyoruz. Bu yüzden siz bizim en büyük gücümüz ve iftiharımızsınız. Yüzüncü yıl çok mühim. Birçok ülke yüzüncü yıllarını görkemli bir şekilde kutlayarak milli şuuru kuşaktan kuşağa taşımayı amaçlıyor. Biz birçok bedel ödemiş ve hala ödeyen bir milletiz. Dibimizde koca bir kaos var. Baktığımızda 'Şartlar değişse de vazifemiz hep aynı' dediğimiz bu coğrafyanın çocukları olarak işimizi en iyi şekilde yapmaktan başka bir çaremiz olmadığı, güçlü olmak zorunda olduğumuz, ordu çok önemli ama bilincin, kalbin, vicdanların güçlü bir şekilde atması için güçlü anıtlar yapmamız lazım. Bizden sonraki nesiller, biz bizden öncekileri nasıl hayırla yad ediyor, yapılan eserler için minnet duyuyorsak, torunlarımızda bu yapılan eserlerle övünecek. Panorama Müzesine vatandaşların yoğun ilgisi var. 23 bin kişi, daha açılışı tam yapılmadan, güçlü lansmanı gerçekleştirilmeden yüksek bir ilgi var. Belediyecilik doğrudan doğruya her alanı ilgilendiriyor. Yaşamın olduğu her yerde var. Ama bu tür anıt ve müzeler bizim açımızdan çok önemli. Mustafa Kemal Atatürk, Kurutuluş Savaşı sonrası yaptığı ilk işlerden birisi Ankara'da etnografya müzesi kurması oldu. Çünkü bütün tarihi ve geçmişi bulabileceğiniz ve bir arşivleme, bir imza koyma olarak karşımıza çıkıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e geldiğinde beni etkileyen iki şey vardı. Eski vali konağında sabah uyandığında şehre baktığında 'Ne kadar plansız bir şehir' diyor ve o dönemin en iyi şehir plancısını buraya gönderiyor. Aslında bu bir duruş, bir vizyon, bir işaret. İkincisi de istekler doğrultusunda Gaziantep Lisesi'nin yapılması kararı. Doğru planlama ile Panorama Müzesi'ni yaptık. Gönüllülük esaslı olarak hem dış hem iç dizaynı ile olağanüstü bir iş çıktı. Bizim arkadaşlarımız iyi bir seçim yaptılar. Bu şehir herhangi bir şehir değil, bambaşka bir yer. Bizi 'Gazi' yapan bu serüvenin yüzüncü yılındaki bu şevkle kafamızdaki yapılanla örtüşmeli. Şehrin tarihi misyonu burada bambaşka bir şey yapması gerektiğini söylüyor" dedi.

"Bir şehrin, geçmişi, tarihi, mücadelesi anlatılacaksa ortak akılla hareket etmek en doğru seçim"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, yarışmanın tasarım, mimari ve tarihsel zenginliğini yansıtması gerektiğini aktararak, "Bir şehrin, geçmişi, tarihi, mücadelesi anlatılacaksa tabii ki de bu şehrin ortak aklıyla hareket etmek en doğru seçim. Bu yüzden birçok meslek disiplini ile birlikte yaşanmışlığı içinde bulunduracak yansıtmayı yapması gerekiyor. Bu duyguyu bizler sizlerden gelen görüşlerle yansıtacağız ve anıt tasarımlarını değerlendirilirken buradaki bilgiyi ve yaşanmışlığı aktaracağız. Herkesin bilgilerini tasarımların aktarılması ve panoramada olduğu gibi destek vererek Gaziantep'in mücadelesine yakışır bir anıtın yapılması önemli" dedi.

"Mücadelenin bütün kahramanlarını temsil edecek bir anıt olacak"

Yarışma hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, "Yarın bilindiği üzere katılan yarışmacıların soru cevap kısmı bitiyor. Bizim onlara sunacağımız öneri kısmında sizin değerli fikirlerinizi alarak, nelere dikkat etmeleri gerektiği veya nasıl bir şey beklediğimizi söyleyerek, sanatsal yorumlarla hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden bugün yapılan toplantıda verilen öneri ve katkılar bizim için önemli ve bunu önemsiyoruz. Gaziantep'te bu sene yüzüncü yıl dolayısıyla adını bildiğimiz kahramanların yanında bilmediğimiz kahramanların da temsil eden sadece şehitlerimiz değil, gazilerimizin, kadını, genci, çocuğu ile mücadele içinde olmuş bugün aramızda olmayan büyüklerimizi temsil eden bir anıtın yapılmasını amaçlıyoruz. Bu tabii ki bir Şahinbey, Özdemir Bey, Karayılan, Mustafa Yavuz gibi isimlerin yanında bu bilinmeyen isimlerin temsil eden bir anıt olsun diye düşünüyoruz. Antep'te bugün o dönemi yansıtan mermi, top izlerini görüyoruz. Mekan anlamında gezildiğinde o dönemi temsil eden işaretler, izler var. Bunu bugün için anıtta nasıl yorumlayacağı, kahramanları nasıl temsil edeceği ortaya çıkacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

Antep savunmasının kahramanları için projeler yarışacak
Antep savunmasının kahramanları için projeler yarışacak
Antep savunmasının kahramanları için projeler yarışacak
Antep savunmasının kahramanları için projeler yarışacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antep savunmasının kahramanları için projeler yarışacak - Son Dakika


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