ANTEPFISTIĞINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ REKOLTEYİ DÜŞÜRECEK - Son Dakika
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ANTEPFISTIĞINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ REKOLTEYİ DÜŞÜRECEK

22.07.2022 10:19
ANTEPFISTIĞINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ REKOLTEYİ DÜŞÜRECEK

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 'yeşil altın' olarak bilinen Antepfıstığında, kurak iklim ve kış ayındaki soğuk hava şartları nedeniyle rekolte düşüşü bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 'yeşil altın' olarak bilinen Antepfıstığında, kurak iklim ve kış ayındaki soğuk hava şartları nedeniyle rekolte düşüşü bekleniyor. Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, bu yıl rekoltenin beklenenin altında gerçekleşeceğini belirterek, Bu yıl için yeni yetişen fıstık bahçelerimizle hedefimiz 90 bin ton seviyelerindeyken, kuraklık ve soğuk hava nedeniyle şu anki rekolte tahminimiz 45-50 bin ton seviyelerinde olacak. Düşük rekolte fiyatlara da yansıyacak dedi.

Kentte iklim değişikliği sebebiyle Antepfıstığının 'var yılı'nda rekolte düşüşü olması öngörüldü. 42 milyon fıstık ağacının ürün verdiği ancak iklim değişikliği sebebiyle rekolte düşüşü yaşayan çiftçiler ise ürünlerinin yüksek fiyattan alıcı bulmasını bekliyor. Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, fıstıkta bu yılın var yılı olmasına karşın yok yılı yaşadıklarını vurgulayarak, Bu yıl var yılında yoku yaşıyoruz. Tahmini rekoltemiz yeni yetişen ve ürün veren fıstık bahçeleriyle birlikte 90 bin ton iken şu anda öngördüğümüz rekolte rakamı 40 ila 55 bin ton arasında kalacaktır dedi.

'FISTIKTA VAR YILINDA YOK YILINI YAŞIYORUZ'

Çolak, bölgede yeşil altın olarak bilinen fıstıkta hasat dönemine geçilmeye hazırlanıldığını ancak fıstık üreticisi çiftçilerin umduklarını bulamadıklarını söyledi. Geçtiğimiz yılın 'yok' yılı olarak adlandırıldığını ve 40 bin ton fıstık rekoltesi elde edildiğini, bu yıl 'var' yılı olmasına karşın yeni yetişen fıstık bahçeleriyle birlikte 40-55 bin ton arasında rekolte beklediklerini söyleyen Çolak, Gaziantep bölgesinde yeşil altın dediğimiz fıstığımızın yavaş yavaş da olsa hasat dönemine geçtik. Antepfıstığında istediğimiz rekolteyi bu yıl yakalayamayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü bundan önceki yıllarda kurak geçen mevsim şartlarından dolayı yansımayı bu yıl hissedeceğiz. Rekoltenin düşmesinin sebebi geçtiğimiz üç yıl içindeki aşırı kurak dönem ve geçtiğimiz mart ayındaki hava sıcaklıklarının eksilere düşmesinden kaynaklıdır. Geçen yıl rekoltemiz Gaziantep olarak 40 bin ton seviyelerindeydi. Bu yıl yeni yetişen fıstık bahçelerini de düşündüğümüzde ortalama 90 bin ton rekolte beklentimizin 45 ila 55 bin ton seviyelerinde geleceğini tahmin ediyoruz. Hava şartlarından ve kuraklıktan dolayı beklentimizin çok altında bir rekolte alabileceğiz diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANTEPFISTIĞINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ REKOLTEYİ DÜŞÜRECEK - Son Dakika

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