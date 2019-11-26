Son Dakika Haberleri: Antetokounmpo coştu, Bucks Jazz'ı devirdi
Son Dakika Spor Antetokounmpo coştu, Bucks Jazz'ı devirdi - Son Dakika Spor

Antetokounmpo coştu, Bucks Jazz'ı devirdi

7 saat önce

NBA'e 11 maçla devam edildi.

Antetokounmpo coştu, Bucks Jazz'ı devirdi, System.String[]

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks'ın konuk ettiği Utah Jazz'ı 4 sayı farkla mağlup ettiği maçta


Antetokounmpo, 50 sayı, 14 ribaunt ve 6 asistle takımına önemli katkı sağladı.


Sezonun 14. galibiyetine ulaşan Bucks'ta Wesley Matthews 19 sayı, oyuna sonradan girerek yaklaşık 16 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova ise 9 sayı, 5 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı.


Bu sezon 6. kez kaybeden Jazz'da Bojan Bogdanovic 24, Donovan Mitchell 20, Joe Ingles 15 sayı kaydetti.


Philadelphia 76ers'ta Embiid sayı atamadı


Son şampiyon Toronto Raptors, Pascal Siakam'ın 25 sayı ve 7 ribaunt, Fred VanVleet'in 24 sayı ve 8 asistle oynadığı maçta konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 101-96 yendi.


Philadelphia 76ers'ta milli oyuncu Furkan Korkmaz, sonradan oyuna girerek yaklaşık 16 dakika süre aldığı mücadelede 9 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist üretirken, takımın yıldızı Joel Embiid ise kariyerinin en kötü performansını sergileyerek 11'de 0 isabetle mücadeleyi 0 sayıyla tamamladı.


Cedi Osman'dan 15 sayı


Doğu Konferansı temsilcilerinin son dakikaya kadar çekişmeli geçen mücadelesinde Brooklyn Nets, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 108-106 mağlup etti.


Bu sezon 9. kez kazanan Nets'te Jarrett Allen 22 sayı ve 21 ribaunt ile "double-double" yaparken, Spencer Dinwiddie 23 sayı ve 9 asistle galibiyete katkı verdi.


Sezonun 12. yenilgisini alan Cavaliers'ta Jordan Clarkson 23 sayı, Larry Nance 20 sayı ve 13 ribaunt, milli oyuncu Cedi Osman 15 sayı, 3 ribaunt, 1'er asist, top çalma ve blokluk performans sergiledi.


NBA'de yarın 2 maç oynanacak.


Sonuçlar


Detroit Pistons- Orlando Magic: 103-88


Indiana Pacers- Memphis Grizzlies: 126-114


Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 106-108


Atlanta Hawks- Minnesota Timberwolves: 113-125


Miami Heat- Charlotte Hornets: 117-100


Boston Celtics- Sacramento Kings: 103-102


Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 101-96


Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 122-118


Chicago Bulls- Portland Trail Blazers: 94-117


San Antonio Spurs- Los Angeles Lakers: 104-114


Golden State Warriors- Oklahoma City Thunder: 97-100

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Milwaukee Bucks, Philadelphia, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:38 
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