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ANTGİAD 31. kuruluş yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika

ANTGİAD 31. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

15.08.2021 10:58
ANTGİAD 31. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, System.String[]

Antalya'da ilk kurulan iş insanları derneği olan Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), 31'inci kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Antalya'da ilk kurulan iş insanları derneği olan Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), 31'inci kuruluş yıldönümünü kutluyor. ANTGİAD yönetimi, kuruluş yıldönümü için düzenlenecek organizasyonda kullanılacak olan bütçenin tamamının yangından zarar gören yerler için harcanacağını açıkladı.

ANTGİAD'ın kuruluş yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, dernek olarak geçmişten bugüne Antalya'ya hizmet verdiklerini ifade etti. ANTGİAD'ın Antalya'nın çok önemli bir değeri olduğunu ifade eden Başkan Sert, "Bugün bizim için çok özel bir gün. Derneğimizin 31'inci yılını geride bırakmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 31 yıl önce 11 kurucumuz tarafından kurulan derneğimiz bugün 160'ı aşkın üyesiyle Antalya'ya, ülkemize, ekonomiye ve sosyal hayata katkı sunan büyük bir organizasyon haline geldi" dedi.

"Antalya'nın ilk iş insanları derneği"

ANTGİAD'ın Antalya'da kurulan ilk iş insanları derneği olarak önemli bir misyona da sahip olduğunu ifade eden Başkan Osman Sert, "Derneğimiz kuruluşuyla kentte öncü olmuştur. Bu öncülük bize geçmişten gelen önemli bir güç vermektedir. Bizler genç iş insanları olarak bu ülkenin ve bu kentin geleceği olduğumuzu biliyoruz. Gençliğin gelecek olduğunun farkında olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gençlerin girişimciliğe ve katma değer üretmeye yönlenmesi için her türlü çalışmada yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. ANTGİAD olarak kentte yalnızca ekonomi odaklı değil eğitim, kültür, sanat ve spor odaklı gelişimler için de çalışmalar yürütüyoruz. Bizler biliyoruz ki güçlü ve eğitimli gençler ile ülkemiz yükselecek. Kurumsal yapımız ve vizyoner kimliğimizle bizler bu konuda Antalya'da öncü olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Antalya'nın kalkınma planını ortaya koymalıyız"

ANTGİAD olarak 'Birlikte İlerleriz' sloganıyla hareket ettiklerini de belirten Başkan Osman Sert, Antalya için birliktelikle hareket etmenin kente ve ülkeye katkı koyacağını söyledi. Birlikten güç doğacağını ifade eden Başkan Sert, "Antalya için ortak akılla ortak değerler oluşturmalı. Sivil toplum ve kurumlar olarak bir araya gelerek Birleşmiş Milletler Kalkınma Planı gibi Antalya'nın kalkınma planını ortaya koymalı ve elbirliğiyle çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

"Kuruluş yıldönümü bütçesi yangın bölgesine"

Antalya'da meydana gelen yangınların ANTGİAD olarak içlerini yaktığını söyleyerek sözlerini sürdüren Sert, "Yanan evler, ormanlar canımızı çok yaktı. Dernek olarak yangının ilk anından itibaren oradaki vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösterdik. Enerjimizi tamamen o bölgeye verdik. Yine bu amaçla kuruluş yıldönümümüz için düzenleyeceğimiz organizasyonda kullanacağımız bütçenin tamamını yangından zarar gören yerler için harcayacağız. Umarım bir nebze olsun yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Ulu Önder'in gösterdiği yolda yürümeye devam edeceğiz"

Başkan Sert ifadelerini şöyle sürdürdü: "Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar görev alan kurucularımız, başkanlarımız, yönetim kurullarımız, üyelerimiz, çalışanlarımız ve katkı koyan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. ANTGİAD bugünlere arkasında çok büyük bir güç ve destekle geldi. Bizler bir bayrak yarışçısıyız. Aldığımız bayrağı daha yüksek bir çıtaya çıkararak bizden sonra geleceklere bırakacağız. ANTGİAD olarak gençlerimiz, kentimiz ve ülkemiz için çalışıp üreteceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır' sözü her zaman aklımızdadır. Atamızın bize emanet ettiği vatanın ümidi ve geleceği olmaktan gururlu ve mutluyuz. Ulu Önder'in gösterdiği yolda ANTGİAD olarak yürümeye devam edeceğiz. Bayrağını taşımaktan onur duyduğumuz Antalya Genç İş İnsanları Derneği'mizin 31'inci kuruluş yıldönümü kutlu olsun" açıklamalarında bulundu. - ANTALYA

ANTGİAD 31. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
ANTGİAD 31. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
ANTGİAD 31. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Osman Sert, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ANTGİAD 31. kuruluş yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika Ekonomi


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