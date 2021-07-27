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ANTGİAD AVM büyüyor - Son Dakika

ANTGİAD AVM büyüyor

27.07.2021 12:07
ANTGİAD AVM büyüyor, System.String[]

Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin (ANTGİAD) online ticaret platformu olan ANTGİAD AVM hizmet verdiği 46 sektörde üyelerinin ticaret hacmine katkı sunuyor.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin (ANTGİAD) online ticaret platformu olan ANTGİAD AVM hizmet verdiği 46 sektörde üyelerinin ticaret hacmine katkı sunuyor. Platformun artan bir ilgi ile her geçen gün daha da çok kullanıldığını ifade eden ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, "ANTGİAD AVM ile üyelerimiz hem kendi aralarında hem de tüketiciye ulaşıyor" dedi.

46 sektörde 162 Firma ANTGİAD AVM'de

ANTGİAD'ın online ticaret platformu ANTGİAD AVM ile ilgili bilgiler veren Başkan Osman Sert, platformun her geçen gün artan bir ilgi gördüğünü ifade etti. ANTGİAD AVM'nin 46 sektörde 162 üye ile çalışmayı sürdürdüğünü belirten Başkan Osman Sert, "Bu çalışma ile önce üyelerimizin kendi aralarındaki ticareti artırmayı düşündük. Üyelerimizin kendi aralarındaki ticaret bağları güçlendikçe ANTGİAD AVM dışarıdan da insanların ilgisini çekmeye başladı" şeklinde konuştu.

Antalya'nın desteği ile güçleneceğiz

ANTGİAD AVM'nin sürekli kendini yenileyen ve gelişime açık bir platform olduğunu ifade eden Başkan Sert, "Hem üyelerimizin hem de kullanıcıların önerilerini ve geri dönüşlerini dinliyoruz. Önümüzdeki dönemde platformun tanıtımı için çalışmalara da başlayacağız. Şu anda ANTGİAD AVM'nin kullanıcıların daha çok ilgisini kazanacak projeleri değerlendiriyoruz. Yakın zamanda ANTGİAD AVM başta Antalya'da olmak üzere pek çok yerde bilinen bir platform haline gelecek" dedi.

ANTGİAD AVM'nin www.antgiadavm.com adresi üzerinden hizmet verdiğini söyleyerek sözlerini sürdüren Başkan Osman Sert, "Antalya'nın genç iş insanları olarak başta Antalyalı hemşerilerimizden desteklerini bekliyoruz. Bizler bu kentte üreten bu kent için üreten çalışan gençler olarak Antalya'nın desteği ile daha da güçleneceğiz" diye konuştu.

Advantage ile üyelere özel fırsatlar

ANTGİAD olarak üyelerinin ticaretini geliştirmenin yanı sıra üyelerine ticari avantaj da sağlatan ANTGİAD Advantage projelerinin de devam ettiğini ifade eden Başkan Osman Sert, "Advantage ile üyelerimiz haricindeki 19 firma üyelerimize özel fırsatlar sağlıyor. Böylelikle üyelerimiz de kentimizin işletmeleri de kazanıyor" dedi. - ANTALYA

ANTGİAD AVM büyüyor

Osman Sert, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ANTGİAD AVM büyüyor - Son Dakika Ekonomi


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