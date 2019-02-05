Son Dakika Haberleri: Anthony Cragg'in "İnsan Doğası"Nı 250 Bin Kişi Gezdi

Anthony Cragg'in "İnsan Doğası"Nı 250 Bin Kişi Gezdi

14 dakika önce

Çağdaş heykel sanatının özgün ve yenilikçi sanatçılarından Anthony Cragg'in İstanbul Modern'deki "İnsan Doğası" sergisi sona erdi.

Anthony Cragg'in
Çağdaş heykel sanatının özgün ve yenilikçi sanatçılarından Anthony Cragg'in İstanbul Modern'deki "İnsan Doğası" sergisi sona erdi.

Küratörlüğünü İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu'nun üstlendiği sergiyi, 22 Mayıs'tan bu yana 250 bin kişi ziyaret etti.

Sergide, Cragg'in 40 yılı aşkın kariyerinin farklı dönemlerinden en karakteristik örneklere yer verildi.

Biçim, renk ve malzemenin sınırlarını zorlayan yapıtların bulunduğu sergi, heykel sanatının doğasını oluşturan içerik, kütle, boşluk, malzeme, renk, ölçek gibi ayırt edici özelliklerin sanatçı tarafından nasıl yorumlandığını ve dönüştürüldüğünü gözler önüne serdi.

Sergide, Cragg'in erken dönem yapıtlarından olan ve sanatçının yıllardır çeşitli malzeme ve tekniklerle deneyimlediği "Erken Biçimler" ve "Akılcı Varlıklar" serilerinden örnekler de sunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:30 Kaynak: AA

Levent Çalıkoğlu, İstanbul Modern, Güncel
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