Son Dakika Haberleri: Anthony Davis 40 sayı attı, Lakers evinde galip
Son Dakika Güncel Anthony Davis 40 sayı attı, Lakers evinde galip

Anthony Davis 40 sayı attı, Lakers evinde galip

23 dakika önce

NBA'de Los Angeles Lakers, yıldız basketbolcusu Anthony Davis'in 40 sayı attığı karşılaşmada Memphis Grizzlies'ı 120-91'lik skorla mağlup etti.

Anthony Davis 40 sayı attı, Lakers evinde galip, System.String[]

NBA'de Los Angeles Lakers, yıldız basketbolcusu Anthony Davis'in 40 sayı attığı karşılaşmada Memphis Grizzlies'ı 120-91'lik skorla mağlup etti.

NBA'de normal sezon heyecanı 3 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers, Staples Center'da karşı karşıya geldiği Memphis Grizzlies'ı 120-91 mağlup ederek ligdeki 3. galibiyetini aldı. Lakers'ta Anthony Davis 40 sayı, 20 ribaund, LeBron James 23 sayı, 8 asist ve Kentavious Caldwell-Pope 13 sayı, 6 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Ligdeki 3. mağlubiyetini yaşayan Memphis'te ise Ja Morant 16 sayı, 3 ribaund, Jonas Valanciunas 14 sayı, 11 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün sonuçları şöyle:

Miami Heat: 112 - Atlanta Hawks: 97

Denver Nuggets: 106 - Dallas Mavericks: 109

Los Angeles Lakers: 120 - Memphis Grizzlies: 91

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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