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Anthony Davis Los Angeles Lakers yolunda

57 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın, all-star forvet Anthony Davis'i New Orleans Pelicans'tan takas ettiği belirtiliyor.

Anthony Davis Los Angeles Lakers yolunda, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın, all-star forvet Anthony Davis'i New Orleans Pelicans'tan takas ettiği belirtiliyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre Lakers, 6 kez all-star seçilen Davis'i Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart ve 2019'daki 4. sıra seçimi de dahil 3 ilk tur draft hakkı karşılığında Pelicans'tan takas etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:23 
Amerika Birleşik Devletleri, Anthony Davis, Lakers, Spor
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