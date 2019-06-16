Anthony Davis Los Angeles Lakers yolunda
57 dakika önce
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın, all-star forvet Anthony Davis'i New Orleans Pelicans'tan takas ettiği belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:23
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers
'ın, all-star forvet Anthony Davis
'i New Orleans
Pelicans'tan takas ettiği belirtiliyor.
ABD basınında yer alan haberlere göre Lakers, 6 kez all-star seçilen Davis'i Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart ve 2019'daki 4. sıra seçimi de dahil 3 ilk tur draft hakkı karşılığında Pelicans'tan takas etti.
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