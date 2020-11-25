Anthony Hopkins 253 gündür karantinada: Yan etkilerini hissetmeye başladım - Son Dakika

Anthony Hopkins 253 gündür karantinada: Yan etkilerini hissetmeye başladım

25.11.2020 11:05
Anthony Hopkins 253 gündür karantinada: Yan etkilerini hissetmeye başladım, System.String[]

Gösteri dünyasının ünlüleri arasında her ne kadar bazıları karantinadan çıkıp tatile gitseler de bazıları pandeminin başından beri gönüllü karantinada kalmayı tercih etti.

Gösteri dünyasının ünlüleri arasında her ne kadar bazıları karantinadan çıkıp tatile gitseler de bazıları pandeminin başından beri gönüllü karantinada kalmayı tercih etti. Pandeminin neredeyse ilk gününden beri karantinada olan ünlü oyuncu da bu durumun kendisini nasıl etkilediğini gözler önüne seren esprili bir video paylaştı.

82 yaşındaki ünlü İngiliz oyuncu Anthony Hopkins, neredeyse bir yıldır gönüllü karantinada. Bu dönemde çektiği videoları da zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor Hopkins.

Bunlardan birine de usta oyuncu, Instagram ve Twitter hesaplarında dün yer verdi. Hopkins videosunu "Karantinada 253 gün. Yan etkilerini hissetmeye başladım. Siz ne düşünüyorsunuz?" mesajıyla birlikte paylaştı.

Hopkins'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bir takipçisi Hopkins'in unutulmaz bir performans sergilediği Kuzuların Sessizliği filmindeki Hannibal Lecter karakterine gönderme yaparak "Hannibal Lecter ortaya çıktı" yorumunu yaptı.

Bir başka takipçisi Hopkins'e 'Sonsuza kadar efsane" yazarken bir diğeri yeni bir filmde canlandıracağı karaktere hazırlanıp hazırlanmadığını sordu.

Anthony Hopkins'in birçok takipçisi kendilerinin de aynı şekilde hissettiğini ifade etti.

Aynı zamanda bir besteci ve ressam da olan Anthony Hopkins daha önce de tuval önünde bir videosunu sosyal medyada paylaşıp koronavirüs pandemisi nedeniyle 174 gündür karantinada olduğunu belirtmiş ve "Yarın da karantinada 175 gün olacak. Çok da aklı başında olmayabilir" mesajıyla paylaşmıştı.

Anthony Hopkins 253 gündür karantinada: Yan etkilerini hissetmeye başladım

Anthony Hopkins, Hannibal Lecter, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Anthony Hopkins 253 gündür karantinada: Yan etkilerini hissetmeye başladım - Son Dakika Magazin


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