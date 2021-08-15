Üye Girişi
Anthony Hopkins: Gençler rollerini aşırı derecede ciddiye almasın - Son Dakika

Anthony Hopkins: Gençler rollerini aşırı derecede ciddiye almasın

15.08.2021 08:06
Anthony Hopkins: Gençler rollerini aşırı derecede ciddiye almasın, System.String[]

? Yoğun iş temposu olan bir aktörsünüz. Pandemiyle birlikte evlere kapanmak zorunda kalınca bu durumla nasıl başa çıktınız?Sadece kabullenip hayatıma devam etmeye karar verdim. Okudum, resim yaptım, piyano çaldım. Yapacak uğraşlarım vardı.

? Yoğun iş temposu olan bir aktörsünüz. Pandemiyle birlikte evlere kapanmak zorunda kalınca bu durumla nasıl başa çıktınız?

Sadece kabullenip hayatıma devam etmeye karar verdim. Okudum, resim yaptım, piyano çaldım. Yapacak uğraşlarım vardı. Yaklaşık 5-6 yıldır durmaksızın çalışıyorum. Ağır projeler yaptım. Hiçbir şey yapmamak güzeldi...

? 83 yaşındasınız... Zihin ve beden arasındaki dengeyi sağlamak ve sağlığınızı korumak için nelere dikkat ediyorsunuz?

Spor yapıyorum. Bir spor salonum var. Koşu bandım var. Biraz ağırlık çalışıyorum. Oldukça güçlüyüm. Güçlü ve kaslı biri olarak doğdum. Gallerli geçmişim yüzünden sanırım oldukça kaslıyım. Bu yüzden hala egzersiz yapıyorum ve elimden geldiğince esnek kalmaya çalışıyorum.

Anthony Hopkins: Gençler rollerini aşırı derecede ciddiye almasın

BU KADAR UZUN YAŞADIĞIM İÇİN MİNNETTARIM

? Haftada kaç gün spor yapıyorsunuz?

Haftanın 5 günü spor yapıyorum. Yorucu değil tabii... Çok okuyorum ve meditasyon yapıyorum. Ne zaman üzerime karanlık ruh halleri gelse neşeli kalmaya çalışıyorum. Pandemi mesela... Dünya daha önce de krizlerden geçti. Dünyanın bu yönünü kabul etmemek ve bu konuda duygusal konuşmak istemiyorum. Hayatımda başıma gelen ne varsa teşekkür ediyorum.

Özellikle yaptığım işte. Zor bir sektörün içindeyim. Yıllar önce Amerika'ya geldim ve burada harika bir hayata sahip oldum. Sahip olduklarım için takdir ve şükran duyuyorum.

Bunları söylüyorum fakat bir aziz değilim. Bu kafa yapısına yavaş yavaş ve garip bir şekilde geliyorsun. Bu arada dünyada çok fazla acı ve ızdırap da var. Bu kadar uzun yaşadığım için minnettarım çünkü çok şey hatırlıyorum.

? Neleri mesela?

İngiltere ve Galler'deki savaş sonrası yılları hatırlıyorum mesela... 2. Dünya Savaşı'ndan hemen önce doğdum ve savaşın son yıllarını hatırlıyorum. Şükürler olsun biz çok acı çekmedik. Beni devam ettiren ve aktif tutan şeyin bir bakış açım olduğunu düşünüyorum. Belgesel filmlere bakıyorum. Bu konuda biraz takıntılıyım. Savaş sonrası Avrupa'daki yıkımın, dehşetin, milyonlarca ölümün gösterildiği belgesel filmleri izliyorum. Sonra bugünkü dünyamıza bakıyorum ve düşünüyorum. Evet bazen işler zorlaşıyor ve garip zamanlardan geçiyoruz ama yine de insanoğlu hayatta kalıyor...

Anthony Hopkins: Gençler rollerini aşırı derecede ciddiye almasın

Barbaros Tapan, usta aktörle daha önce yüz yüze röportaj yapmıştı.

ROLÜME HAZIRLANIRKEN SADECE SENARYODAKİ SATIRLARI EZBERLİYORUM

? En son "The Father"da muhteşem performans sergilediniz... Sizin gibi dev aktörün karakteri nasıl oluşturduğunu merak ediyorum...

Sadece senaryodaki satırları ezberliyorum.

? Tüm karakterlerde izlediğiniz yol bu mu?

Evet, hepsinde... Biraz sığ bir cevap oldu sanırım ama benim için üzerinde fazla durmanın, derinlere dalmanın ve yoğun bir şekilde içine girmenin bir anlamı yok. Çünkü çok uzun zamandır bu işi yapıyorum. Çalışmaktan, evden çıkmaktan, farklı bir şeyler yapmaktan ve yenilikten keyif alıyorum....

İşimi Sir Laurence Olivier, John Gielgud, Peter O'Toole ve Katharine Hepburn gibi harika insanlarla çalışarak öğrendim. Onların nasıl çalıştıklarını izledim. Amerikalı film yıldızlarını izlemeyi her zaman çok sevdim... "Casablanca"daki Humphrey Bogart mesela ne kadar zorlamasız, ne kadar doğal... Spencer Tracy, Bette Davis ve diğerleri... Bana göre bu isimler harika sinema ve sahne oyuncularının başlıca örnekleri.

? 7 gün 24 saat karakteri yaşayan aktörler de var... Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Meryl Streep, "The Bridges of Madison County" röportajında çok ilginç bir şey söyledi. Gazeteci,  Meryl'e canlandırdığı rolün çok yoğun konsantrasyon ve dikkat gerektirdiğini söyledi. Meryl, "Hayır, aşırılık ihtiyacın olan son şey" dedi. Gevşemek zorundasın. Yapman gereken ödevini çalışmak, hazırlığını yapmak, rolünü ve diyaloğu öğrenmek...

Gençken çok iyi oyuncu olmak için zorlayabilirsiniz... Ben William Holden veya Robert Mitchum gibi harika adamların hayranıyım. Onlarda gördüğüm sadece rahat bırakmalarıydı. Gençler, bence aşırı derecede ciddiye almamaya çalışsınlar, inanın bu işleri daha kolay hale getiriyor. Rolün içinden geçsinler, diyalogların hakkını versinler ve sakin olsunlar...

Anthony Hopkins: Gençler rollerini aşırı derecede ciddiye almasın

Hayat zor, ben çok şanslıyım

? "The Father"da canlandırdığınız karakter demans hastalığıyla savaşıyor. Bu hastalıkla ilgili paylaşmak istedikleriniz var mı?

Demansı sadece bir arkadaşımda yaşadım. Ailesini, damadı ve kızını nasıl etkilediğini gördüm. Çektikleri acıyı gördüm. Oturur kahvesini içerdi ve kim olduğunu bilmiyordu. Ne kadar garip bir dünya olduğunu düşündüm ve belki bir bakıma rahatlatıcıdır. Bilemiyorum... Belki de doğanın kapanma şekli budur. Ben çok okuyup resim yapıyorum ve piyano çalıyorum. Carnegie Hall'da çalmak istediğim için değil. Beynimi aktif tuttuğu için... ve hafızamı devam ettirebilmek için bir şeyler ezberliyorum. Aslında geriye dönüp hayatıma bakıyorum ve her şey sanki senaryosu benim için başka biri tarafından yazılmış bir illüzyon gibi duruyor. Hayat zor, ben çok şanslıyım. İnsanlar ölüyor. 83 yaşındayım ve geriye dönüp baktığımda buraya nasıl geldiğimi düşünüyorum. Bunca yıl nasıl hayatta kaldım. Sanki başka birinin hayatının uzun bir hikayesi gibi hissediyorum.

? Düzenli misiniz? Çevrenizdeki detaylara ne kadar dikkat edersiniz?

Bu soruyu karıma sormalısın. Düzeni severim çünkü zaten dağıtan da benim... Mesela kitapları üst üste yığarım ve sonra hepsi üzerime düşer. Kendime karnaval diyorum, karnaval insanı gibiyim. Çekimler genelde Paris veya Roma gibi yerlerde. İş bitince başka bir işe geçiyorum bana göre bu karnavalda olmak gibi. Doğaçlama yaşıyorum, plan yapmıyorum...

Anthony Hopkins: Gençler rollerini aşırı derecede ciddiye almasın

Resim yap, mutlu öl

? Yetenekli bir ressam olduğunuzu biliyoruz ve pandemi sırasında resim yaptığınızı söylediniz. Pandemi sırasında tarzınız değişti mi?

Pandemide hiçbir şeyi değiştirmeye çalışmadım. Eğitimli bir ressam değilim. Akademik bir geçmişim yok ve bu yüzden doğaçlama yapıyorum. Stüdyoya giriyor, tuval koyuyorum ve başlıyorum. Ne yapacağımı planlamıyorum. Sadece boyayı sürüyorum. Herhangi bir amaç için resim yapmıyorum. "Resim yap ve mutlu öl" diyen yazar Henry Miller'ın tavsiyesini dinliyorum. Ama tablolarım satılıyor. Vegas'ta ve Hawaii'de sergilerim var. İnsanlar resimlerimi satın alıyor. Ben ise renkleri seviyorum. Kolombiya renklerini kullanarak Latin tablolar yapmayı deniyorum. Herhangi bir formum yok. Herhangi bir tarzım yok.

? Sizi piyano çalarken izlediğim videolarda kediniz hep kucağınızda. Bunun özel bir nedeni var mı?

Evet, çünkü hayvanseverim. Kedileri ve köpekleri kurtarıyoruz. Yakın zamanda bir tanesini kurtardık, ağır yaralıydı. Şimdi durumu iyi. Hayvanları seviyorum çünkü bize çok şey öğretiyorlar. Tüm hayvanlara büyük saygı duyuyorum ve onların üstün zekasını küçümsemiyorum.

Anthony Hopkins: Gençler rollerini aşırı derecede ciddiye almasın
Anthony Hopkins: Gençler rollerini aşırı derecede ciddiye almasın

Amerika Birleşik Devletleri, Pandemi, Galler, Savaş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Anthony Hopkins: Gençler rollerini aşırı derecede ciddiye almasın - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü 07:27 Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesindeki son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var 23:11 Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesindeki son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı 22:27 Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı
Afganistan'da 2 şehir merkezi daha Taliban kontrolüne geçti, Mareşal Raşid Dostum ülkeden kaçtı 21:19 Afganistan'da 2 şehir merkezi daha Taliban kontrolüne geçti, Mareşal Raşid Dostum ülkeden kaçtı Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti 21:09 Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı 19:54 Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı
Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada 17:47 Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı 15:35 Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
17:54 Fenerbahçe'nin yeni ismi Min-Jae Kim, savunmadaki yeni partneri Szalai ve takım arkadaşlarıyla tanıştı
17:47 Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada
17:11 Damatlık ve gelinlik yerine Galatasaray forması giydiler
16:57 "Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü
16:52 Üst geçidi kullanmadığı için Cuma namazına giderken hayatını kaybetti!
16:46 Messi'nin burnunu sildiği peçete satışa çıktı! Değeri 1 milyon Arjantin pesosu (10 bin dolar)
16:44 Kahramanmaraş'ta düşen uçak alev alev yandı! Görüntüler helikopter kamerasında
16:33 Min-Jae Kim transferi sonrası Fenerbahçe, Güney Kore gündeminde!
16:17 Bergen'i kimin canlandıracağı sonunda belli oldu! Bergen filminin yeni başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah oldu
16:16 Manchester United beğeni topladı! Bruno 60 dakikada 3 gol attı, Pogba 68 dakikada 4 asist yaptı
Son Dakika: ABD, Kabil'deki büyükelçiliğini boşaltmaya başladı Son Dakika: ABD, Kabil'deki büyükelçiliğini boşaltmaya başladı         
07:33
Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı         
00:01
Uçak kazasında kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş Uçak kazasında kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş         
22:30
Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm         
22:14
Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi         
21:10
Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi         
21:08
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
"Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü         
16:57
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Arife öğretmeni öldüren katil zanlısı cezaevinde felç geçirdi Arife öğretmeni öldüren katil zanlısı cezaevinde felç geçirdi         
14:35
En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu         
12:19
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi         
11:09
Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi         
10:51
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun         
09:42
Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 08:33:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anthony Hopkins: Gençler rollerini aşırı derecede ciddiye almasın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement