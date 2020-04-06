Son Dakika › Spor › Anthony Knockaert'in Brighton Formasıyla Attığı En Güzel Goller - Son Dakika Spor
Anthony Knockaert'in Brighton Formasıyla Attığı En Güzel Goller
20 dakika önce
Fransız oyuncu Anthony Knockaert'in, adını Brighton efsaneleri arasına yazmasını sağlayan gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Fransız oyuncu Anthony Knockaert'in, adını Brighton efsaneleri arasına yazmasını sağlayan gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:32
Son Dakika Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi