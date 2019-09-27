Anthony Nwakaeme sitem etti:

Trabzonspor'un yıldız ismi Anthony Nwakaeme'den yalnızca bir maçtan ibaret olan milli takım kariyeriyle ilgili çok çarpıcı açıklamalar geldi. Nijerya formasını ilk ve son kez Kasım 2017'de Cezayir'le oynadıkları 2018 Dünya Kupası eleme maçında terleten 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, ülkesinde yayın yapan Brila FM adlı radyo kanalına verdiği röportajda milli takıma çağrılmama nedenini şu sözlerle açıklık getirdi:



"Milli takımda diğer oyuncuların aksine hoş karşılanmadım. Kendi sahamızda oynayacağımız iki maçın kadrosunda yer almama rağmen 1 dakika bile süre alamadım. Nijerya'yla çıktığım ilk maçta en iyi futbolumu oynamasam da kötü bir performans sergilememiştim. Ancak bahanelerin arkasına sığınmak istemiyorum.



Sonrasında neler olduğunu ise ben de bilmiyorum. Fakat bana sorarsanız milli takımın dışında tutulmam, hiç de adil bir karar değil. Yine de bu durum beni kötü etkilemiyor. Şu an Trabzonspor'da forma giyiyorum ve takımımda mutluyum. Eğer beni yeniden davet ederlerse mutlu olurum. Etmezlerse de halimden memnunum."